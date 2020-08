Smagi cietušais riteņbraucējs Jakobsens tiek turēts mākslīgajā komā

Trešdien, 5. augustā, Polijas velobraucienā smagi cietušais Nīderlandes riteņbraucējs Fabio Jakobsens joprojām tiek turēts mākslīgajā komā, bet viņam veikta sarežģīta sejas operācija, apstiprinājusi sportista komanda "Deceuninck-QuickStep".

Ārsti sportista veselības stāvokli raksturo kā stabilu. Ceturtdien pēcpusdienā plānots Jakobsenu pakāpeniski atmodināt no mākslīgās komas, bet tuvākās dienas viņš atradīsies reanimācijā un ciešā mediķu uzraudzībā.

Ziņots, ka Polijas velobrauciena pirmā posma finišā Jakobsens cīnījās par uzvaru ar citu Nīderlandes riteņbraucēju Dilanu Grēnevēgenu ("Jumbo Visma" komanda). Jakobsens brauca pa iekšmalu tuvu norobežojošām barjerām, bet dažus metrus pirms finiša Grēnevēgens viņu iestūma reklāmas plakātos un barjerās.

Jakobsens piedzīvoja šausminošu kritienu, aizķerot arī finišā stāvējušo fotogrāfu. Kritienu pēc finiša piedzīvoja Grēnevēgens un daudzi citi riteņbraucēji. Grēnevēgens finišēja pirmais, tomēr vēlāk viņam uzvaru atņēma un to piešķīra Jakobsenam.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i