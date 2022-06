'Smiltenes kausā' startēs arī 'Parīze – Rubē' dalību ņēmušais Lāss

Sestdien, 4. jūnijā, Smiltenē notiks vienas no gada prestižākajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām Latvijā – "Smiltenes kauss". Tām reģistrējušies 500 braukt gribētāju no četrām valstīm. "Dako Ziemeļvidzeme" sporta braucienā startēs arī pasaules tūres komandas "Bora – hansgrohe" riteņbraucējs Martins Lāss. C grupu sportisti Smiltenē noskaidros 2022. gada Latvijas čempionus gan zēniem, gan meitenēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Smiltenes kauss" dēļ savām tradīcijām un allaž interesantajām trasēm ir kļuvušas par vienām no gaidītākajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām Latvijā. Izņēmums nav arī šis gads. Jau tagad ir skaidrs, ka tiks sasniegts jauns dalībnieku rekords. Četrām dažādām distancēm pietiekušies vairāk nekā pustūkstotis braukt gribētāju ne vien Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.

Nebijusi liela konkurence gaidāma 80 kilometru garajā "Dako Ziemeļvidzeme" sporta braucienā. Jau vēstījām par pasaules junioru čempionāta bronzas medaļnieka Mada Mihkelsa un Eiropas spēļu sudraba medaļnieka Alo Jakina, Latvijas un Lietuvas U23 čempionu Paula Rubeņa, kā arī Aivara Mikuša dalību.

Šai kompānijai pievienojusies vēl viena Baltijas riteņbraukšanas zvaigzne. Uz starta redzēsim Vācijas pasaules tūres komandas "Bora – hansgrohe" vienu no vadošajiem sprinteriem Martinu Lāsu. 28 gadus vecais sportists šogad startējis pasaules slavenajā "Parīze – Rubē", bet vienīgo pjedestālu izcīnījis Sadu Arābijas tūres posmā. Karjerā Lāss izcīnījis godalgotas vietas 20 UCI līmeņa elites sacensībās.

Īpaši nozīmīgs "Smiltenes kauss" būs U14 C grupas sportistiem. Gan puišiem, gan arī meitenēm šo sacensību laikā tiks noskaidroti valsts čempioni. Puiši sacentīsies 40, bet meitenes 20 kilometru garās distancēs.

"Smiltenes kauss" reizē būs pieejams arī ikdienas braucējiem. Bez "Dako Ziemeļvidzeme" sporta un jaunatnes braucējiem, iespējams piedalīties arī "Vudlande" Tautas, "AL Mežs" veselības un bērnu distancēs. Pieteikšanās iespējama arī uz vietas.

4. jūnija Smiltenes kausa riteņbraukšanā programma:

10:00 – U12 zēnu un meiteņu, U14 meiteņu grupas sacensības (20 km)

10:50: - U14 zēnu un U16 meiteņu grupas sacensības (40 km) Latvijas čempionāts

12:15: - U16 zēnu, junioru dāmu, elites/U23 dāmu un Master 1+ dāmu sacensības (60 km)

12:30: 3 – 11 gadus veco Bērnu sacensības Vidzemes stadionā (200 – 1000m)

14:15 – Dako Ziemeļvidzeme sporta brauciena sacensības (85 km)

14:20 – Vudlande Tautas brauciena sacensības (40 km)

14:20 – AL Mežs Veselības brauciens (20 km)