Stūriška sezonu noslēdz pasaules junioru BMX ranga pirmajā vietā

17 gadus vecā Latvijas izlases un "Silvas ziķeri/ Smiltenes BJSS" kluba sportiste Veronika Monikai Stūriška aktuālajā UCI pasaules rangā junioru meiteņu grupā ieņem pirmo vietu. Dāmu elitē Vineta Pētersone atrodas 21. vietā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Jau vēstīts, ka Stūriška lieliski startēja UCI Pasaules kausa BMX superkrosā Kolumbijas posmos, kur no Jaunpiebalgas nākusī sportiste U-23 grupā divās nedēļas nogalēs izcīnīja trīs uzvaras un vienu otro vietu. Viņa arī palika nepārspēta Pasaules kausa kopvērtējumā, sacenšoties pat ar piecus gadus vecākām sportistēm.

Šobrīd trenera Ģirta Kātiņa audzēkne noslēgusi 2022. gada sezonu, vienlaikus jau sākot treniņu darbu priekš nākamā gada. Treniņi noris gan Smiltenē, gan Valmierā un arī mājās Jaunpiebalgā.

Aktuālajā pasaules rangā latviete junioru meiteņu grupā ieņem pirmo vietu 117 dalībnieču konkurencē. Gada griezumā pasaules junioru vicečempione nopelnījusi 1104 punktus. Tuvākā sekotāja Aiko Gomersa no Beļģijas iepaliek par 42 punktiem. Tikmēr trešajā vietā esošā čehiete Sabīna Košarkova ir jau 342 punktus aiz mūsu sportistes.

Arī nākamajā gadā Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā esošā sportiste startēs Pasaules kausa izcīņas posmos U23 dāmu grupā, tādējādi palīdzot vākt punktus Latvijai Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijā nāciju vērtējumā.

Junioru puišu rangā Kārlis Pedraudzis ieņem 27. vietu, bet Eiropas junioru vicečempions Mārtiņš Zadraks atrodas 32. pozīcijā starp 259 rangā iekļautajiem sportistiem.

Dāmu elitē, kur pie UCI punktiem spējušas tikt 123 sportistes, mūsu Veronikas kluba biedrene Vineta Pētersone ieņem 21. vietu. Mūsu sportiste, kura treniņus turpina Kolumbijā, iekrājusi 1261 ranga punktu. Līdere ar 5508 punktiem ir nīderlandiete Laura Smuldersa, no kuras par teju 900 punktiem atpaliek šveiciete Zoe Klāsensa.

Olimpiskajā nāciju rangā Latvija veikusi septiņu vietu kāpumu un nu atrodas 11. vietā. Punktus mūsu valstij devušas gan Veronika Monika Stūriška, gan Vineta Pētersone. Līdere ar 4023 punktiem ir Nīderlande, bet rangā kopumā iekļautas 29 valstis.

Vīru elitē no Latvijas sportistiem visaugstāk atrodas Kristens Krīgers, ieņemot 57. vietu, bet Mikus Strazdiņš pašlaik ir 80. pozīcijā. Olimpiskajā Nāciju rangā, Latvija ir 24. pozīcijā, bet līderes godā ar teju 1000 punktu pārsvaru ir Francija.

Jāatzīmē, ka Parīzes Olimpiskajās spēlēs BMX sacensībās startēs 24 vīrieši un tik pat sievietes. Automātiski viena kvota katrā no dzimumiem pienākas rīkotājvalstij – Francijai. Maksimālais skaits, ko var saņemt viena valsts katrā no dzimumiem ir trīs kvotas.

Pa 17 kvotām no katra dzimuma tiks sadalītas pēc olimpiskā nāciju ranga, kas sākās šī gada augustā un turpināsies līdz 2024. gada pasaules čempionātam. Trīs vietas saņems pirmās divas nācijas. Pa divām kvotām būs valstīm, kuras rangā ieņems no trešās līdz piektajai vietai. Tikmēr sestās līdz desmitas vietas ieguvējas uz Parīzi varēs vest pa vienam sportistam. Jāatzīmē, ka olimpiskajā nāciju rangā tiks vērtēti trīs valsts labāko sportistu rezultāti atlases periodā pasaules čempionātos, kontinentālajos čempionātos. Tāpat tiks ņemti vērā trīs labākie rezultāti no HC kategorijas, septiņi labākie rezultāti no C1 kategorijas sacensībām, kā arī 2023. gada nacionālā čempionāta rezultāts.

Būtisks ir arī fakts, ka pa vienai kvotai uz Parīzi saņems Āfrikas, Amerikas un Āzijas kontinentu sportisti, ar noteikumu, ja valstis nebūs kvalificējušās pēc olimpiskā nāciju ranga. Liela iespējamība, ka šādā veidā atlasi iegūs Āfrikas un Āzijas sportisti, kuri šobrīd ir ārpus TOP 10 olimpiskajā nāciju rangā.

Šajā atlases ciklā vairs nedarbosies individuālais rangs, kas ļāvā individuāli spēcīgiem atlētiem, kuru valstis nekvalificējās pēc olimpiskā nāciju ranga, nokļūt olimpiskajās spēlēs.

Tomēr pilnībā šāda iespēja nogriezta netiek. Kvalifikācijas sistēma paredz atlasīt vēl pa diviem sportistam uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm pēc 2023. un 2024. gada pasaules čempionātu rezultātiem. Katrā no čempionātiem atlasīsies pa vienam sportistam starp tām valstīm, kuras nekvalificēsies pēc olimpiskā nāciju ranga. Iepriekšējā ciklā šāda iespēja bija tikai vienā no pasaules čempionātiem.

Latvijas gadījumā dāmas saglabā ļoti reālas izredzes kvalificēties arī pēc olimpiskā nāciju ranga, kamēr vīriem visticamāk viss akcents būs jāliek tieši uz abiem pasaules čempionātiem.