Stūriškai otrā uzvara divās dienās Pasaules kausā BMX superkrosā dāmu U-23 grupā

Izcili Pasaules kausa sezonu BMX superkrosā turpināja Veronika Monika Stūriška, kura svētdien Papendālē aizraujošā cīņā palika nepārspēta sezonas ceturtā posma finālā dāmu U-23 grupā.

Veronika Monika Stūriška ceturtā posma sacensības vērienīgajā Papendāles trasē iesāka ļoti pārliecinoši. Nedaudz panervozēt lika pusfināls. Tajā Latvijas sportiste no starta izspieda Tessu Martinesu, tomēr no cita celiņa Veronikai ceļu aiztaisīja talantīgā ASV braucēja Ava Korlija. Ģirta Kātiņa audzēkne bija spiesta cīnīties no aizmugures, tomēr finišēja trešajā vietā un tika finālā.

Tajā Veronikai padevās lielisks starts. ASV sportistei netika dota vieta. Stūriška aizbrauca visām pa priekšu, savu pārsvaru nosargājot līdz pat finišam un otro dienu pēc kārtas kļūstot par posma uzvarētāju. "Silvas ziķeru" sportistei izcils sezonas turpinājums.

Vīru elitē Kristens Krīgers pāravarēja pirmo kārtu, tomēr līdz ceturtdaļfinālam šoreiz neizdevās tikt. Latvijas sportists ieņēma septīto vietu astotdaļfinālā, noslēdzot sacensības ar 20 Pasaules kausa kopvērtējuma punktiem.