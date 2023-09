Tjumins un Ermane-Marčenko Siguldā triumfē Latvijas čempionātā braukšanā kalnā

Siguldā esošajā kamaniņu un bobsleja trasē aizvadīts Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā kalnā braukšanā, kas reizē bija arī 37. Murjāņu sporta ģimnāzijas kausa izcīņa. Dienas labākos laikus nepilna kilometru garajā distancē sasniedza "MSĢ/ RRS" jauniešu grupas riteņbraucējs Georgs Tjumins un "ZZK" pārstāvošā Evelīna Ermane-Marčenko.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc gada pārtraukuma, pateicoties Latvijas Nacionālā sporta centra un Siguldas novada pašvaldības labvēlībai, Latvijas čempionāts kalnā braukšanā, kas reizē ir arī MSĢ kauss, atgriezās savās mājās – Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē. Sacensību rīkotāji piedāvāja sacensties nepilnu 900 metru garajā kāpumā, kas ir viens no smagākajiem šāda veida pacēlumiem Latvijā.

Spītējot spēcīgām lietus gāzēm sacensībās startēja 150 braukt gribētāju no Latvijas un Ukrainas riteņbraukšanas klubiem. Dalībnieki trasē devās pa vienam ar 45 sekunžu intervālu. Absolūtajā vērtējumā galvenā balva kā vīriem, tā arī dāmām bija 100 eiro naudas balva no MSĢ absolventa Daniela Kristapsona vadītās Latvijas Riteņbraukšanas atbalsta attīstības aģentūras.

Vīru konkurencē visātrāk trasi veica sevi lieliski starptautiskajā arēnā apliecinošais jauniešu grupas sportists Georgs Tjumins. Eiropas Jaunatnes Olimpiādes 12. vietas ieguvējs "bobiņā" uzbrauca 2 minūtēs un 7 sekundēs. Nepilnu sekundi viņam zaudēja un otro vietu izcīnīja junioru grupā startējošais Lavrs Sipovičs no "Dobeles SS/ Dobeles dzirnavnieks FeelFree". Tikmēr TOP3 absolūti noslēdza vēl viens no jauniešu braucējiem – Gustavs Gidrēvičs ("KNSS/ Goldingen CA". Viņu no Tjumina šķīra 3 sekundes. TOP6 iekļuva arī – Emīls Ribaks, Mātīss Zērvēns, un Renāts Štāls.

Starp daiļā dzimuma pārstāvēm pēc diviem gadiem tronī, savu čempiones titulu sīvā cīņā zaudēja Zane Priede. Viņu pārspēja un par čempioni kļuva "ZZK" komandas pārstāve Evelīna Ermane-Marčenko. Evelīnas laiks 3 minūtes un 4 sekundes. 3,2 sekundes viņai piekāpās Priede ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"). TOP3 noslēdza junioru grupā uzvarējusī dobelniece Beate Bula (+00:00:09).

Vecuma grupu rezultāti:

Elite/U23 vīri:

1. Renāts Štāls, KNSS/ Goldingen CA, 02:16

2. Kārlis Valters Grundulis, Goldingen CT, +00:00:07

3. Agris Vindecs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:00:07

Elite/U23 dāmas:

1. Evelīna Ermane-Marčenko, ZZK, 03:04

2. Zane Priede, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:00:03

3. Lāsma Elza Vaivode, RRS, +00:00:31

Vīri amatieri:

1. Emīls Ribaks, ZZK, 02:13

2. Matīss Zērvēns, Roadex, +00:00:00

3. Ģirts Cirvelis, Roadex, +00:00:04

Dāmas amatieres:

1. Renāte Rodionova, ĀdažiVelo, 03:13

2. Krista Pūcīte, Latvian Cycling girls, +00:00:14

3. Anita Antone, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:00:15

Juniori:

1. Lavrs Sipovičs, 02:08

2. Ģirts Harkins, MSĢ/ VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, +00:00:09

3. Kārlis Jānis Dāboliņš, MSĢ/ RK Liepāja, +00:00:13

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Juniores:

1. Beate Bula, Dobeles SS, 03:13

2. Valeria Ponomarenko, Ukraina, +00:00:05

3. Yulia Nilova, Ukraina, +00:00:10

Jaunieši:

1. Georgs Tjumins, MSĢ/ RRS, 02:07

2. Gustavs Gidrēvičs, KNSS/ Goldingen CA, +00:00:03

3. Helvijs Kancers, MSĢ. RRS, +00:00:09

Jaunietes:

1. Ieva Kalniņa, VeloRīts, 03:24

2. Linda Elizabete Brilte, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, +00:00:10

3. Amanda Reilija Zariņa, Baldones RN, +00:00:16

U14 zēni:

1. Alvis Matīss Zariņš, Ķekavas NSS, 02:42

2. Kristers Bruno Štrauhmanis, Ķekavas NSS, +00:00:03

3. Rihards Armans, RRS, +00:00:14

U14 meitenes:

1. Kate Ketrīna Skujiņa, RRS, 03:32

2. Ieva Jurēviča, RRS, +00:00:23

3. Evelīna Vītiņa, Dobeles SS, +00:00:25

U12 zēni:

1. Oskars Pauls Štrauhmanis, Ķekavas NSS, 03:22

2. Rihards Bondars, RRS, +00:00:00

3. Everts Buliņš, RRS, +00:00:08

U12 meitenes:

1. Nonna Vlasenko, RRS, 04:13

2. Katrīna Hansone, RRS, +00:00:12

3. Šarlote Kļumele, RRS, +00:00:19