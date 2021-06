'Tour de France' favorīti kritienos zaudē laiku; Skujiņam 45. pozīcija

Ar "Alpecin – Fenix" komandas beļģu riteņbraucēja Tima Merlīra uzvaru pirmdien aizvadīts kritieniem bagātais "Tour de France" trešais posms. Kritienos laiku cīņā par kopvērtējumu pazaudēja Primožs Rogličs, Tadejs Pogačars, Alehandro Valverde un citi. Latvijas riteņbraucējam Tomam Skujiņam posmā 45. pozīcija, bet kopvērtējumā latvietis pakāpies uz 26. vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tour de France" daudzdienu velobrauciens pirmdien turpinājās ar 182 kilometru garo trešo posmu. Lai arī distancē tika iekļauti vairāki salīdzinoši nelieli kāpumi, šis bija šogad pirmais posms, kurā paredzēja lielās grupas finiša spurtu. Toms Skujiņš ar komandas biedriem sprinta finišam bija gatavi virzīt Madsu Pedersenu, kurš ir ātrākais starp "Trek – Segafredo" vīriem līdzenumā.

Dienas atrāvienā iesaistījās pieci sportisti, tostarp pirmajos divos etapos atrāvienā bijušais nīderlandietis Ide Šellings no "Bora – hansgrohe", kurš arī nopelnīja starpfinišu punktus. Lielajā grupā tikmēr notika virkne kritienu. Vienā no tiem iekļuva viens no favorītiem Geraints Tomass, kurš savainoja roku, bet vēlāk spēja atgriezties peletonā. Šajā kritienā arī iekļuva vairāki "Jumbo Visma" komandas braucēji. Šīs vienības sportists Roberts Gesinks pat bija spiests izstāties.

Tuvojoties finišam, kad atrāviens jau bija gandrīz likvidēts, notika vēl viens kritiens. Tajā iekļuva un cieta viens no galvenajiem kopvērtējuma favorītiem Primožs Rogličs. Slovēnim atlikušajos desmit kilometros līdz finišam ar komandas biedru atbalstu nācās atdodot visus spēkus, lai nezaudētu jebkādas cerības uz kopvērtējumu. Šie gan nebija vienīgie kritieni. Neilgi pirms finiša nobraucienā krita virkne sportistu. Viņu vidū Tadejs Pogačars, vairāki "Movistar", "Trek – Segafredo" un "Bahrain Victourious" braucēji.

Īsi pirms finiša vadībā atradās vien ap 20 braucēju liela līderu grupa. Tās galvgalī iniciatīvu uzņēmās kopvērtējuma līdera kreklā esošais Metjū van der Pūls, kurš noturēja lielisku tempu, palīdzot savas vienības sprinterim Timam Merlīram. Pēdējā līkumā, cīņā par pozīciju, sadūrās un krita Peters Sagans un Kalebs Jūans. Pēdējos metros vadību nosargāja Merlīrs, otro dienu pēc kārtas atnesot uzvaru "Alpecin – Fenix" vienībai. Viņš distancē pavadīja 4 stundas 1 minūti un 28 sekundes. Otrā vieta viņa komandas biedram Jasperam Filipsenam, bet trešais bija franču sprinteris Nasers Buanī ("Arkea Samsic").

No galvenajiem kopvērtējuma favorītiem līderu grupā finišēja – Ričards Karapazs un Žiljēns Alafilips. Rogličs un Migels Angels Lopezs zaudēja 1 minūti un 21 sekundi, bet Tadejs Pogačars 26 sekundes.

Toms Skujiņš kopā ar komandas biedriem aizkavējās priekšpēdējā kritienā. Toms finišēja sekotāju grupā 26 sekundes aiz uzvarētāja. Latvietis tika ierindots 45. pozīcijā. Kopā ar Tomu finišēja arī "Trek – Segafredo" līderis Bauke Mollema.

Kopvērtējumā līdera kreklu saglabā van der Pūls, no kura par 8 sekundēm atpaliek Alafilips. Uz trešo vietu pakāpies Ričards Karapazs no "Ineos". Viņu no līdera šķir 31 sekunde. Toms Skujiņš pakāpies uz 26. pozīciju, 2 minūtes un 26 sekundes aiz van der Pūla.

Velobrauciens turpināsies otrdien, kad tiks veikts 150 kilometru garais līdzenuma posms.