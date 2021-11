Treka riteņbraucēji Ķiksis un Korņilovs izcīna Latvijas čempiontitulus

Ainārs Ķiksis un Vitiālijs Korņilovs šajā nedēļas nogalē Panevēžā izcīnīja kopā piecus Latvijas čempiontitulus treka riteņbraukšanā, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Trīs Latvijas čempiona titulus izcīnīja Ķiksis, kurš triumfēja sprintā, kēringā un skrečā, savukārt Korņilovs bija ātrākais starp latviešiem punktu sacīkstē un omniumā.

Pēc gada pārtraukuma Baltijas valstu vienīgajā slēgtajā velotrekā, kas atrodas Lietuvas pilsētā Panevēžā, norisinājās Latvijas čempionāts treka riteņbraukšanā. Sacensības notika Lietuvas atklātā čempionāta ietvaros. Šoreiz Latvijas čempioni tika noskaidroti elites grupās, startējot kopumā deviņiem latvieši trekistiem. Sacensībās izpalika Igaunijas sportistu dalība, tomēr kopējais Baltijas čempionāts jaunatnes un pieaugušo grupām iecerēts 2022. gada sākumā.

Latvijas čempiona tituli tika noskaidroti kopumā piecās disciplīnās – sprintā, kēringā, punktu sacīkstē, skrečā un omniumā, jeb daudzcīņā. Abu valstu pārstāvji startēja kopā.

Skrečā, jeb grupas braucienā absolūtajā ieskaitē pirmās četras vietas aizņēma lietuvieši ar Justu Beniuši priekšgalā. Ātrākais no latviešiem nedaudz negaidīti bija sprinteris Ķiksis ("Evelo team"), kurš finiša spurtā apsteidza Korņilovu ("ZZK") un treka sacensību debitantu Jāni Rubiku ("Dako Ziemeļvidzeme").

Punktu sacīkstē ar desmit starpfinišiem 25 kilometru garajā distancē visnaskākais izrādījās no Klaipēdas nākušais Beniušis. Otro vietu ieguva Mants Bitins. Latvijas čempiona tituls Korņilovam, kamēr absolūtajā ieskaitē viņam bija ceturtā pozīcija. Otrā vieta starp latviešiem Kristiānam Belohvoščikam ("Monaco"), bet trijnieku noslēdza Kristaps Knops ("Evelo team").

Kēringā absolūti ātrākais bija Lietuvas pirmais numurs Vasilijs Lendels, bet Ķiksis izcīnīja otro vietu, tiekot pie otrā valsts čempiona titula šajā gadā. Otrā vieta no latviešiem Rubikam, bet trešā – Knopam.

Sprintā vislabāk no latviešiem sevi parādīja Latvijas treka leģenda Ķiksis. No Valmieras nākušais sportists sekmīgi pārvarēja visus izslēgšanas braucienos, tiekot lielajā finālā, kur viņam pretim stājās Lendels, kuram nākamnedēļ turpat Panevēžā būs starts Čempionu līgā. Krietni jaunākais Lendels Ķiksim daudz cerību neatstāja, izcīnot uzvaru. Ķiksis izcīnīja Latvijas čempiona titulu. Pēc kvalifikācijas rezultātiem otro labāko laiku no Latvijas braucējiem sasniedza vēl juniors Matīss Kaļveršs, bet trešais laiks bija Rubikam.

Čempionāts sestdien noslēdzās ar omniuma pēdējo disciplīnu. Šajā disciplīnā, kas ir treka daudzcīņa, no Latvijas braucējiem uzvarēja Korņilovs, kuram sekoja Knops un Belohvoščiks.

Sacensības organizēja Lietuvas Riteņbraukšanas federācija, bet čempionātu atbalstīja Ķiksis, kurš pasniedza gandarījuma balvas visiem Latvijas čempionāta dalībniekiem.