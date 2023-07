Vairāk nekā 300 dalībnieku piedalās 'Vēvers kausā' riteņbraukšanā

Šonedēļ Biķernieku trasē aizvadīts "Vēvers kauss" šosejas riteņbraukšanā, kurā trīs dažādās distancēs piedalījās vairāk nekā 300 sportisti no Latvijas un Lietuvas. Dienas labākos laikus ITT braucienos sasniedza – Ģirts Vēvers un Krista Pūcīte. Spraigas cīņas notika arī kritērijā un bērnu braucienos.

"Vēvers kauss" šosejas riteņbraukšanā tika sarīkots ar Rīgas domes un SIA "Vēvers" atbalstu. Tautas sporta pasākumā padomāts bija par visa vecuma, dzimuma un sportiskās meistarības cilvēkiem. Par izcilu atmosfēru rūpējās DJ Kārlis Blumfelds, fotogrāfs Māris Vancevičs, "Sparāns Video" un restorāns "Parrilla Venta" Normunda Beikas vadībā.

Sacensības ievadīja bērnu braucieni, kas notika sadarbībā ar "Riteņvasaru". Katrs mazais pedāļu minējs saņēma balviņas no pasākuma atbalstītāja – AS "Tukuma piens". Bērnu braucienos piedalījās pedāļu minēji no 2 – 11 gadiem.

Turpinājumā sekoja šīs sezonas pirmais kritērijs Latvijā. Pirmajā no braucieniem sacentās jauniešu un dāmu grupu sportisti. 14 apļu sacīkstē pa Biķernieku Ovālu sākumā aktīvākie punktu vācēji bija – Helvijs Kancers un Geogrs Tjumins. Vēlāk atrāvienā devās cits "MSĢ/ RRS" sportists Georgs Tjumins, kurš ieguva vērā ņemamu pārsvaru un pāris apļos pārņēma vadību. Georgu tā arī neviens nenoķēra. Viņš pārliecinoši uzvarēja, nopelnot 41 punktu. Neilgi pirms finiša no grupa aizmuka arī – Arvīds Logins un Kuldīgas sporta skolu pārstāvošais Haralds Strādnieks. Arvīds ar 19 punktiem izcīnīja otro vietu, kamēr Strādniekam 11 punkti un trešā vieta.

Dāmām viss goda pjedestāls Daiņa Rituma vadītajai "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" komandai. Linda Eihamne, Madara Āboma un Anita Antone ieguva pirmās trīs vietas.

Otrajā kritērija braucienā sacentās junioru un vīru sportisti. Sākumā ļoti aktīvi punktus krāja leģendārais treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis un "MSĢ/ VeloLifestyle Smiltene BJSS" pārstāvis Ģirts Harkins. Turpinājumā gan toni noteica citi. Izcils brauciens padevās Gata Smukuļa trenētajam "RRS" sportistam Robertam Ļaudanskim, kurš arī pārliecinoši uzvarēja gan junioru, gan absolūtajā vērtējumā.

Otrais absolūti palika Rihards Reinfelds (16 punkti), uzvarot Open klasē. Tikmēr Riharda komandas biedram Agrim Vindecam (14 punkti) otrā vieta Open un trešā vieta absolūti. Open klasē trešais bija Emīls Rbaks no "ZZK". Tikmēr junioros blakus Ļaudanskim uz pjedestāla kāpa Artjoms Sergijevičs ("Kuldīgas NSS/ Goldingen CA") un Ģirts Harkins.

Diena noslēdzās ar individuālā brauciena sacensībām, kurās piedalījās teju 150 braukt gribētāju. Rīkotāji lēma trasi mainīt pretējā virzienā ierastajam. Labāko dienas laiku sasniedza Latvijas absolūtais amatieru čempions Ģirts Vēvers ("Goldingen CT"), kurš četru apļu, jeb 22 km, distanci veica pēc 27 minūtēm un 15 sekundēm.

Otrais absolūtajā ieskaitē bija Agris Vindecs, kamēr trijnieku noslēdza Rihards Reinfelds (abi "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"). Abi uzvarētājam zaudēja attiecīgi 1 minūti un 36 sekundes, kā arī 1 minūti un 46 sekundes.

Dāmām labāko laiku sasniedza Krista Pūcīte ("Roadex"), kura 3 apļus (16,5 km) veica pēc 24 minūtēm un 9 sekundēm. 26 sekundes viņai zaudēja Madara Āboma, bet Linda Eihmane iepalika jau par vairāk nekā 2 minūtēm.

Nākamais velo pasākums Biķernieku trasē jau 2. augustā, kad norisināsies "Rīgas lielā balva". Programmā bērnu braucieni, kritērijs un individuālie braucieni.

Rezultāti vecuma grupās:

Open vīri:

1. Agris Vindecs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 28:52

2. Rihards Reinfelds, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:00:09

3. Artūrs Ļipatņikovs, Velo+ Bottari Baltic, +00:01:03

M1:

1. Gatis Smukulis, 29:21

2. Jānis Šteins, Skanste/ Virši, +00:00:11

3. Artūrs Zālītis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:02:07

M2:

1. Ričards Jakobsons, Goldingen CT, 29:56

2. Sandis Lūsis, Goldingen CT, +00:00:44

3. Karens Avaņejans, Reservoir Dogs, +00:01:19

M3:

1. Raimonds Veinbergs, Virsotne/ Marmot, 30:55

2. Jānis Andersons, Velo+ Bottari Baltic, +00:00:28

3. Anrejs Timpa, Reservoir Dogs, +00:01:10

M4:

1. Ģirts Vēvers, Goldingen CT, 27:15

2. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, +00:02:33

3. Andris Balodis, Virsotne/ Marmot, +00:05:01

Juniori:

1. Valters Tams, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree/ Dobeles SS, 20:51

2. Ralfs Vistiņš, MSĢ/ Dobeles SS, +00:00:20

3. Elvis Lielmanis, MSĢ, +00:00:46

Open Sievietes 2:

1. Olga Ballo, Velo+ Bottari Baltic, 00:27:28

2. Svetlana Libarte, Latvian Cycling girls, +00:00:43

3. Gunita Barisa, Latvian Cycling girls, +00:01:07

M5:

1. Didzis Zālītis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 23:53

2. Aivars Bardovskis, Skanste/ Virši, +00:00:07

3. Jānis Liepiņš, Velo+ Bottari Baltic, +00:01:24

M6:

1. Jānis Rušmanis, Skanste/ Virši, 23:44

2. Aigars Zvingulis, Goldingen CT, +00:00:50

3. Viesturs Birkants, NN Sporta klubs, +00:03:28

M7:

1. Petras Kiušas, Lietuva, 25:41

2. Jānis Vējons, Baldones velokomanda, +00:00:45

3. Eduards Kupča, pinki, +00:01:32

U14Z:

1. Lūkass Sitņiks, KNSS/ Goldingen CA, 16:45

2. Roberts Judins, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, +00:00:18

3. Ričards Hansons, RRS, +00:00:21

U14M:

1. Ieva Jurēviča, RRS, 18:33

2. Evelīna Vītiņa, Dobeles SS, +00:00:55

3. Elīza Gustiņa, Dobeles SS, +00:01:41

U16M:

1.Linda Elizabete Brilte, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 17:44

2. Amanda Reilija Zariņa, Baldones RN, +00:00:08

3. Laura Klismete, RRS, +00:01:18

Juniores:

1. Beāte Bula, Dobeles SS, 16:15

2. Rūta Zibene, RRS, +00:01:22

3. Elīza Lejiņa, RRS, +00:03:32

U12Z:

1. Eduards Eihmanis, Dobeles SS, 08:58

2. Rihards Bondars, RRS, +00:00:13

3. Mārtiņš Urbāns, KNSS/ Goldingen CA, +00:00:17

U12M:

1.Katrīna Hansone, RRS, 09:46

2. Keita Pitka, Dobeles SS, +00:00:05

3. Viviāna Vistiņa, Dobeles SS, +00:00:06

Veselības klase:

1. Gatis Luberts, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 08:26

2. Māris Luberts, Suunto Team Latvia, +00:00:05

3. Maija Meijere, +02:47:00