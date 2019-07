Valmierā gaidāmajā Eiropas BMX čempionātā lielākā konkurence elites grupā

Eiropas Riteņbraukšanas savienība (UEC) publicējusi oficiālo dalībnieku sastāvu šonedēļ Valmierā gaidāmajam Eiropas BMX čempionātam. Lielākā konkurence solās būt vīriešu elites grupā, kur par godalgām sacentīsies 81 sportists, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Eiropas BMX čempionāts ar oficiālajiem treniņiem Māra Štromberga trasē Valmierā iesāksies jau ceturtdien. Kopumā Valmierā uz starta redzēsim 1060 sportistus no 25 valstīm.

Kļuvis zināms, ka lielākā konkurence solās būs pašā prestižākajā grupā – vīriešu elitē. Sestdienas vakarā par godalgām sacentīsies 81 sportists. Dalībnieku sastāvs arī solās būt pats spēcīgākais. Uz starta redzēsim gan Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Niku Kimmanu, gan pasaules čempionu Silveinu Andrē, pērnā gada Eiropas čempionu Kailu Evansu, jauno zvaigzni Trī Vaitu, vairākkārtējo pasaules čempionu Žorisu Dodē, Latvijas šobrīd vadošo braucēju Kristenu Krīgeru un daudzus citus. Sportistiem šīs būs nozīmīgas Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensības.

58 braucēji būs pārstāvēti junioru puišu grupā, kamēr vēl ļoti kuplā skaitā redzēsim zēnu un jauniešu grupu braucējus.

Eiropas BMX čempionāts Valmierā startēs jau ceturtdien, 11. jūnijā, kad notiks oficiālie treniņi. Pirmās sacensības gaidāmas piektdien. No pulksten 17:30 par godalgām sacentīsies krūzeru grupu sportisti. Sestdien no pulksten 10:15 – 16:30 sacensības aizvadīs jaunāko grupu braucēji no 7 – 12 gadiem. Tikmēr otrās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 18:30. Sacensības tad uzsāks elites un junioru braucēji. Pēc priekšbraucieniem notiks arī svinīgā čempionāta atklāšana.

Svētdien, kad gaidāma čempionāta noslēdzošā diena, no pulksten 10:15 sacensības uzsāks jauniešu un amatieru grupu sportisti.