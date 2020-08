Piektdien ar otro posmu turpinās UCI kategorijas šosejas riteņbraukšanas sacensības – "Baltic Chain Tour".

Piektdien gaidāmajā tūres otrajā posmā riteņbraucēji veiks 174 kilometru garu distanci no Tartu līdz Valgai.

Jau vēstīts, ka 195 kilometru garajā pirmajā posmā no Tallinas līdz Jogevai triumfēja Igaunijas čempions Alo Jakins, kamēr Latvijas izlases sportists Māris Bogdanovičs ieņēma trešo vietu,

Baltic Chain tour" jeb Baltijas ķēde ir senākās un tradīcijām bagātākās šosejas riteņbraukšanas sacensības Baltijas valstīs. Neskatoties uz sarežģījumiem vīrusa Covid–19 izraisītās pandēmijas dēļ, sacensības šogad notiks. Velobrauciena rīkotāji, pēc Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības norādēm ieviesuši stingrākus nosacījumus kā komandām, tā apkalpojošam personālam.

Velobraucienā piedalās 16 komandas. To vidū arī trīs Latvijas vienības – Latvijas nacionālā izlase, "Evelo Team" un "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree". Izlases sastāvā iekļauti tādi vīri kā Māris Bogdanovičs, Andžs Flaksis, Andris Vosekalns un Viesturs Lukševics. "Evelo team" līderis būs Arvis Sprude, kamēr dobelnieku sastāvā startēs arī Latvijas kausa kopvērtējuma uzvarētājs Artis Roze. Jāpieblist, ka "Tartu 2024"/BCC vienības rindās startēs Kristers Ansons.

No citām komandām jāizceļ Igaunijas izlase, kuras rindās būs pasaules tūres komandās startējošie Mihkels Raims un Martins Lāss. Lietuvas izlases sastāvā iekļauts pasaules čempionāta bronzas medaļnieks grupas braucienā Ramuns Nevardausks un bijušas pro tūres braucējs Gedamins Bagdons. Startēs arī Vācijas un Somijas nacionālās izlases, kā arī virkne kontinentālo un klubu komandu no Polijas, Nīderlandes un Norvēģijas.