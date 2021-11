Zēbolds priecē ar gūtu ceturto vietu EČ olimpiskajā BMX frīstaila disciplīnā

Svētdien Maskavā aizvadītas Eiropas čempionāta BMX frīstailā olimpiskā parka disciplīnas finālsacensībās. Latvijas čempions Ernests Zēbolds, demonstrējot lielisku sniegumu, izcīnīja augsto ceturto vietu. Par čempionu tikmēr kļuva francūzis Entonijs Žažāns.

Pēc sestdien aizvadītajām Eiropas čempionāta BMX frīstailā pamatsacensībām tika noskaidroti tie 12 no kopumā 27 sportistiem, kuri kvalificējās svētdienas finālsacensībām. Ar augsto piekto vietu kvalifikācijā, finālā iekļuva viens no diviem Latvijas pārstāvjiem šajā čempionātā – Ernests Zēbolds. Tikmēr Tomass Grīnbergs sasniedza 15. labāko punktu summu.

Sportisti finālā savas programmas veica divas reizes, uz rampām cenšoties parādīt maksimāli labāko tehnisko sniegumu, par ko arī saņēma tiesnešu piešķirtos punktus. Jo vairāk punktu, jo augstāka vieta. Katrs no braucējiem bija parūpējies par savu programmu, iekļaujot arī atmuguriskos salto, dažādus flipus un citus meistarstiķus, kas aizrāva tūkstošiem fanu pie ekrāniem. Jāņem vērā, ka gala rezultātā tika vērtēts labākais no diviem braucieniem.

Ernests Zēbolds pirmo braucienu aizvadīja bez lielām kļūdām, saņemot novērtējumu par sniegumu 83,33 punktu vērtībā. Pēc tam, kad visi braucēji bija veikuši pirmo braucienu, Ernests atradās ceturtajā vietā. Neveiksmi pirmajā braucienā piedzīvoja galvenais favorīts un kvalifikācijas uzvarētājs Marins Rentešss no Horvātijas, piedzīvojot kritienu.

Otrajā braucienā ikdienā "Rave team" pārstāvošais Zēbolds savu sniegumu vēl vairāk uzlaboja. Ventspilniekam pēc viena no lēcieniem arī lieliski izdevās izvairīties no kritiena, par to saņemot aplausus no līdzjutējiem un arī komentētāja uzslavas. Ernesta otrais brauciens tika novērtēts ar 85,55 punktiem. Lai arī tas nedeva iespēju ielauzties labāko trijniekā, tomēr izcīnītā ceturtā vieta olimpiskajā riteņbraukšanas disciplīnā ir lielisks panākums.

Par Eiropas čempionu kļuva Francijas sportists Entonijs Žažāns, kura sniegums labākajā braucienā tika novērtēts ar 93 punktiem. Otrā un trešā vieta tika mājiniekiem. Sudrabs Irekam Rižajevam (88,33 punkti), kurš otrajā braucienā krita. Tikmēr bronza ar iegūtiem 88,16 punktiem Konstantīnam Andrējevam. Marins Rentešs arī otrajā braucienā krita un palika ārpus labāko desmitnieka.