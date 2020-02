85 gadu vecumā mirusi sieviešu golfa leģenda Mikija Raita

Trīspadsmitkārtējā "Major" sērijas turnīru uzvarētāja Mikija Raita, kura tiek uzskatīta par vienu no sava sporta veida izcilākajām spēlētājām, pirmdien mira 85 gadu vecumā.

Raita profesionālās golferes karjeras gaitās no 1954. līdz 1969.gadam uzvarēja 82 Sieviešu profesionālā golfa asociācijas (LGPA) turnīros, tai skaitā 13 vērtīgākajās "Major" sērijas sacensībās. Abi sasniegumi sievietēm ir visu laiku otrs lielākais uzvaru skaits šajos mačos.

Raita pirmdien Floridā mira no infarkta.

Dzimusi 1935.gadā Sandjego, Raita 1952.gadā uzvarēja ASV junioru čempionātā meitenēm, bet divus gadus vēlāk kļuva par pasaules amatieru čempionāta uzvarētāju.

Viņas 13 uzvaras "Major" sērijas sacensībās atpaliek vien no tautietes Petijas Bergas 15 uzvarām.

Vairāk uzvaras par Raitu LGPA turnīros izcīnījusi tikai Katija Vitvorta, kura spējusi uzvarēt 88 sacensībās.

"Viņa bija labākā golfere, ko man kādreiz nācies redzēt, gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē," Vitvorta teica 2015.gadā.

Raitas aiziešana no profesionālā golfa 34 gadu vecumā šokēja pasauli. Vēlāk viņa to skaidroja ar nogurumu no atrašanās prožektoru gaismā.