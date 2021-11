Abi Latvijas junioru pāri guvuši panākumus pasaules čempionātā Standartdejās

Pagājušā nedēļas nogalē Izraēlā notikušajā pasaules čempionātā junioriem II (14-15 g.) standartdejās (ST) ļoti veiksmīgi nostartējuši abi Latvijas pāri, kuri iekļuva pusfinālā. Rīdzinieki Ričards Krīviņš/Marija Golubeva 38 pāru konkurencē izcīnīja 7.vietu, bet rīdzinieki Aleksis Savļaks/Anastasija Onufrijeva ieguva 12.vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pirms trim nedēļām Ričards Krīviņš/Marija Golubeva (Daces deju skola) un Aleksis Savļaks/Anastasija Onufrijeva (SDK "Dzintars") pārstāvēja Latviju pasaules čempionātā Latīņamerikas dejās, iegūstot attiecīgi 19. un 27.vietu 58 pāru konkurencē. Pagājušajā nedēļas nogalē pasaules čempionātā ST dejās Izraēlā abi Latvijas pāri guva lielākus panākumus, sasniedzot pusfināla divpadsmitnieku.

Pirmajās divās kārtās Latvijas pāri uzrādīja ļoti līdzīgus rezultātus, bet pusfinālā nopelnīto punktu skaits bija ļoti atšķirīgs. Ričards ar Mariju ieguva 19 no 45 punktiem, kas viņiem deva 7.vietu, tikai par diviem punktiem atpaliekot no fināla sešinieka. Starp citu, viņu kluba biedri no Daces deju skolas Ernests Dimants un Marija Paščenko pirms diviem gadiem Rīgā "Baltic Grand Prix" ietvaros notikušajā pasaules čempionātā junioriem ST dejās arī ieguva 7.vietu. Tikmēr Aleksis Savļaks ar Anastasiju Onufrijevu pagājušo sestdien ar nopelnītajiem diviem punktiem uzrādīja 12.rezultātu, taču iekļūšana pusfinālā jau ir milzīgs panākums.

Pārliecinošu dubultuzvaru svinēja krievi, Vladislavam Sokolovam/Olgai Borzovai svinot uzvaru, bet Ņikitam Kulpinam/Sofijai Surnakovai iegūstot otro vietu. Trešajā vietā tika mājinieku pāris, bet lietuviešiem Kipram Kūram/Elzei Vaļjunaitei nācās samierināties ar 4.vietu tāpat kā mēneša sākumā Latīņamerika dejās.