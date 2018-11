Starptautiskās Amatieru boksa asociācijas (AIBA) prezidents Gafurs Rahimovs ir gatavs atkāpties no amata, ja tas palīdzēs saglabāt boksam olimpiskā sporta veida statusu, vēsta ārzemju mediji.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), kas vairākkārt paudusi neapmierinātību ar notiekošo AIBA vadībā un iesāka izmeklēšanu, 30. novembrī iesaldēja plānus attiecībā uz 2020. gada olimpisko spēļu boksa turnīru. Izmeklēšana var novest pie AIBA darbības apstādināšanas.

"Domāju, ka boksam ir izredzes palikt olimpisko spēļu programmā — AIBA šobrīd ir stabils finansējums un daudzi jautājumi, kas pastāvēja iepriekš, no dienaskārtības noņemti," aģentūra TASS citē AIBA izpildkomitejas locekli un Krievijas Boksa federācijas ģenerālsekretāru Umaru Kremļovu. "Nacionālās federācijas aizvadītajā kongresā izdarīja savu izvēli, to vajag cienīt. Turklāt boksa apdraudējuma gadījumā AIBA prezidents Gafurs Rahimovs ir gatavs atkāpties no amata, par ko jau iepriekš izteicies."

SOK iepriekš ieteica Rahimovam nekandidēt uz AIBA prezidenta amatu, jo viņam piemērotas ASV Finanšu ministrijas sankcijas.