Amerikāņu peldētāja četrreiz pēc kārtas šķērso Lamanša šaurumu

Amerikāņu peldētāja Sāra Tomasa kļuvusi par pirmo sieviešu peldētāju, kas četrreiz pēc kārtas bez apstājas pārvarējusi Lamanša šaurumu, ziņo Britu apraides korporācija (BBC).

Tomasa uzsāka peldējumu agrā svētdienas rītā, finišējot 54 stundas vēlāk un Doverā baudot šampānieti un šokolādi. Ultramaratonu peldētāja, kas tikai pirms gada pabeidza ārstēties no krūts vēža, savu peldējumu veltīja "visiem pēc vēža izdzīvojušajiem tur ārā".

Cīnoties ar vēzi, Tomasa peldēšanu izmantojusi kā iespēju tikt vaļā no domām par slimību.

Sasniegt finišu Tomasai traucēja spēcīgie plūdmaiņas procesi beidzamajā peldējumā, taču viņa distanci beidza Latvijas laika plkst.8.30. Pēc izkāpšanas krastā viņa BBC reportierim teica: "Es vēl neticu, ka mēs to izdarījām."

Smagākais pārbaudījums bijis sāļais kanāla ūdens, kas izraisīja rīkles un mutes iekaisumu. "Tomēr mana komanda bija tiešām lieliska, palīdzot man un ļaujot palikt stiprai," stāstīja peldētāja. "Katrs no četriem nogriežņiem bija patiešām grūts. Peldēt atpakaļ no Francijas pēdējoreiz noteikti bija grūti. Tas ilga mūžību, un straume man traucēja visu laiku. Mani sadzēla medūza. Nebija tik auksts, kā es domāju, taču vienalga tas bija vēsi."

Oficiālais novērotājs Kevins Mērfijs peldējumu novērtēja kā triumfu, piebilstot, ka "viņa pārbaudīja izturības robežu." "Tas ir apbrīnojami, absolūti iedvesmojoši. Beigās mēs bijām ļoti emocionāli," stāstīja viņš par savām sajūtām.

"Es gandrīz vairs nedevos tālāk, kad [pirmoreiz] sasniedzu Anglijas krastu," teica laimīgā finišētāja. "Es domāju, ka man vajag vienkārši finišēt un beigt šo pasākumu. Tomēr mana komanda teica: "Tu vari labāk. Tu vari turpināt.""

Tikai četri peldētāji, no kuriem divas ir sievietes, iepriekš bija šķērsojuši šaurumu bez apstāšanās, nevienam no viņiem nespējot to izdarīt ceturto reizi.

Taisnā līnijā peldējuma garums ir apmēram 80 jūdzes (129 kilometri), taču peldējumā tika pievarētas gandrīz 130 jūdzes (209 kilometri).

Britu-dienvidāfrikāņu garo gabalu peldētājs Lūiss Pjū savā Twitter""kontā pēc Tomasas finiša ierakstīja: "Tieši tad, kad domājam, ka esam sasnieguši cilvēka izturības robežu, kāds atkal satricina rekordu tabulas."

Tomasas pirmais oficiālais peldējums atklātos ūdeņos notika 2007.gadā. Kanālu viņa pirmoreiz šķērsoja 2012.gadā, to atkārtojot 2016.gadā.

Jau vēstīts, ka šā gada 9.septembrī Valērijs Kalmikovs kļuva par pirmo Latvijas sportistu, kurš spējis veikt šo distanci.