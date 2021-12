Anna Kupča vienīgā no Latvijas uzvar Baltijas jaunatnes čempionātā badmintonā

Liepāja 2021. gada nogalē notiekošajā Baltijas jaunatnes čempionātā, piedaloties badmintonistiem no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas, sacensību pirmajā dienā noskaidroti uzvarētāji vienspēļu turnīros U-14, U-16 un U-18 vecuma grupās. Siguldiete Anna Kupča vienīgā no Latvijas izcīnīja kādu no zelta medaļām, uzvarot U-18 sieviešu vienspēļu turnīrā, citās vecuma grupās uzvarēja meitenes no Baltkrievijas un puiši no Igaunijas, informēja Latvijas Badmintona federācija.

Zēnu vienspēļu turnīros dominēja Igaunijas jaunieši, uzvarot U-14, U-16 un U-18 turnīros, turklāt U-18 turnīrā uz pjedestāla bija tikai igauņi. Meiteņu vienspēļu turnīros dominēja baltkrievietes, izņemot U-18 turnīru, kurā uzvarēja siguldiete Anna Kupča.

U-18 meiteņu vienspēļu turnīrā rīdziniece Annemarija Priede izcīnīja 3. vietu, tādējādi šajā vecuma grupā uz pjedestāla bija pat divas spēlētājas no Latvijas, taču tās bija arī vienīgās Latvijas spēlētāju izcīnītās medaļas.

U-14 zēnu vienspēles uzvarēja Marti Justs no Igaunijas, U-14 meiteņu vienspēlēs – Katerina Židoviča no Baltkrievijas, U-16 zēnu vienspēles Rene Lēmans no Igaunijas, bet U-16 meitenēm – Sofija Janovskas no Baltkrievijas. U-18 zēnu vienspēles viss pjedestāls tikai igauņiem, tai skaitā turnīra uzvarētājs Hugo Tēmass, savukārt U-18 meiteņu vienspēlēs uzvarēja siguldiete Anna Kupča, savukārt trešo vietu izcīnīja rīdziniece Annemarija Priede.

Šis turnīrs bija iespēja pārbaudīt valsts izlases pirms nākamā gadā notiekošajiem U-15, U-17 vai U-19 Eiropas un pasaules čempionātiem.

Baltijas jaunatnes čempionātam sākotnēji bija jānotiek Daugavpilī no 26. līdz 28.novembrim, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrs tika pārcelts mēnesi vēlāk uz 27.-29.decembri, mainot arī norises vietu uz Liepāju.

Liepāja izraudzīta tāpēc, ka tur šogad 11.-13.novembrī bija ieplānots starptautisks badmintona turnīrs, kuram bija piešķirts Liepājas pašvaldības līdzfinansējums. Iepriekš ieplānoto Pasaules U19 reitinga turnīru ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ nācās atcelt, taču Liepājas pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu būs iespējams izmantot Baltijas jaunatnes čempionāta organizēšanai.

Iepriekš Baltijas jaunatnes čempionāti notika novembra beigās, taču arī laiks starp Ziemassvētkiem un Jaungadu ir ļoti piemērots šādam turnīram, jo īpaši tāpēc, ka turnīrā tiek testētas vecuma grupas, kurās jauniešiem būs jāspēlē nākamā gadā.

Baltijas jaunatnes čempionātā notiek gan individuālās, gan komandu sacensības. Pirmajā turnīrā dienā, 27.decembrī notiek vienspēļu turnīrs, otrajā dienā, 28.decembrī dubultspēļu turnīrs, trešajā dienā, 29.decembrī, komandu turnīrs badmintona stafetes "Badminton 100" formātā.

Baltijas jaunatnes čempionāts ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas badmintona federāciju kopīga iniciatīva, taču sacensībās pieaicinātas arī citas kaimiņvalstis, tai skaitā Somija, Baltkrievija, Polija Krievija, Zviedrija un Ukraina. Baltijas jaunatnes čempionāts secīgi notiek kādā no trim Baltijas valstīm.

2018.gadā pirmais Baltijas jaunatnes čempionāts notika Igaunijas pilsētā Tartu, bet 2019.gadā Lietuvas pilsētā Viļņā. 2020.gadā Baltijas čempionātam bija jānotiek Latvijā, taču tas tika pārcelts uz 2020.gadu Covid-19 pandēmijas dēļ.