Apvainojumi par tirgošanos ar ietekmi un juridiskās nianses – LOK asamblejas pēcgarša

Bija vai nebija tirgošanās ar ietekmi jeb slēpta balsu pirkšana? Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izpildkomiteja ir lemttiesīga vai tomēr nav? Vai LOK prezidents uzrakstījis atlūgumu?, utt. – šie un daudzi citi jautājumi palika "karājoties" gaisā LOK ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā, kas risinājās laikā, kad Latvijas hokeja izlase cīnījās par medaļām pasaules čempionātā.

Ceturtdienas, 25. maija, vakarā Latvijas hokeja izlase guva vēl vienu vēsturisku uzvaru pasaules čempionātā un pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Nākamajā dienā 26. maijā hokejisti pārcēlās no Rīgas uz Tamperi, bet Daugavas kreisajā krastā iepretim Vecrīgai viesnīcā pulcējās olimpiskās kustības zieds, lai viestu kaut kādu skaidrību par organizācijas nākotni. Šobrīd olimpiskais kuģis palicis bez sava kapteiņa (prezidenta Žorža Tikmera), turklāt kuģī ir pamatīga plaisa. Nogrimšana nedraud, tomēr, lai to savestu atkal kārtībā un varētu doties tālākos ceļojumos, būs vajadzīgs kāds laiciņš.

Vai tirgošanās ar ietekmi?



LOK Ģenerālās asamblejas sesijā bija negaidīti daudz runātāju, bet tas bija tikai pie viena no dienas kārtības punktiem – par Kārļa Lejnieka atbrīvošanu no LOK ģenerālsekretāra amata. Lai gan Lejnieks uz LOK atnāca kā Tikmera komandas cilvēks, no amata ģenerālsekretārs neplānoja aiziet pēc LOK prezidenta skandāla un nesekoja Tikmera pēdās. LOK Ģenerālās asamblejas sesijā Lejnieks ieguva uzticību, saglabājot amatu.

Izskanējušajā LOK skandālā Lejnieka uzvārds nekur neparādās, lai gan aizkulisēs bija dažādi centieni izplatīt kompromitējošu informācija par viņu. Arī LOK Ģenerālajā asamblejā Lejnieka oponenti īsti nespēja minēt kādus argumentus, kādēļ viņam būtu jāatstāj amats.

Viens fakts gan no tribīnes izskanēja, kuru var interpretēt dažādi, un tas met pamatīgu ēnu uz Lejnieka reputāciju. Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas (LSSF) prezidents Normunds Barinovs apgalvoja, ka LOK vadība netieši norādījusi, ka pēc finansējuma saņemšana saistīta ar vadības amatu saglabāšanu. Barinovs no tribīnes apgalvoja, ka LOK solīto naudu Lejnieks solījies iedot pēc 26. maija, ja vien saglabās amatu. "Vai tā ir atklāta šantāža, lai es balsotu par jums, lai jūs paliktu amatā un mēs saglabātu finansējumu?," – jautāja Barinovs.

Pēc Ģenerālās asamblejas sesijas Barinovs portālam "Delfi" vēlreiz apstiprināja, ka notikumus ap finansējuma saņemšanu uztvēris kā netiešu norādi uz to, ka jāatbalsta esošā vadība.

Pēc Barinova teiktā, sākotnējais piedāvājums par iespējamu papildus finansējumu federācijai nācis no Tikmera, kurš piedāvājis 5000 eiro LSSF, jo Latvijas Olimpiskajā vienībā nav viņu pārstāvju. Barinovs bijis patīkami priecīgs par pēkšņo finansējumu un gaidījis nākamos soļus, lai tiktu pie naudas, kas gan nav sekojuši. "Divas dienas pirms 30. martā notikušās sesijas zvanīja Tikmers un es viņam atgādināju par šo finansējumu. Tikmers teica, lai pēc sesijas aizbrauc pie viņa un lietas tiks sakārtotas."