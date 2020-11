Nedaudz neierastā veidā – "on-line" tiešraidē – piektdien, 6.novembrī tika dots starts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētajai programmai "Sporto visa klase" 7.sezonai, informēja LOK.

Lai arī Covid-19 ir licis izmainīt sākotnējos plānus, "Sporto visa klase" 7.sezonas atklāšanas pasākums notika un tajā piedalījās visi programmas dalībnieki, kuri pasākumam tiešraidē sekoja līdzi savās skolās.

Programma "Sporto visa klase" sešu gadu laikā ir strauji attīstījusies un uzsākot septīto sezonu, programmā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvadīs vairāk kā 7000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem.

LOK prezidents un programmas "Sporto visa klase" idejas autors Žoržs Tikmers savā apsveikuma uzrunā uzsvēra, ka programma "Sporto visa klase" rosina jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties komandā un jau no mazotnes izvēlēties veselīgu un sportisku dzīvesveidu. "Jums tiek dota unikāla iespēja pilnveidot sevi, uzsvaru liekot uz to, ka sportojat visi kopā – esat izpalīdzīgi, draudzīgi un motivēti. No sirds ticu, ka jūs būsiet tie, kas Latviju veidos par vienu no modernākajām, zaļākajām un veselīgāk domājošajām valstīm visā pasaulē."

Atklāšanas pasākums tika organizēts LOK "Youtube" kanāla "OlimpiadeLV" tiešraidē un tās laikā noritēja dažādi pārsteigumi, kas nelika mazajiem sportot gribētājiem palikt vienaldzīgiem. Visskaļākās ovācijas katrā skolā izpelnījās grupas "Bermudu divstūris" tiešraides koncerts.

"On-line" atklāšanas pasākumā tika pasniegtas arī LOK speciālbalvas vairākās nominācijās un tās saviem jaunajiem īpašniekiem nogādāja programmas "Sporto visa klase" draugi – pludmales volejbolists un Olimpiskais medaļnieks Mārtiņš Pļaviņš, autosportists Reinis Nitišs, LOK viceprezidents un Olimpiskais medaļnieks Vsevolods Zeļonijs un programmas "Sporto visa klase" vadītāja Lilita Mitrofanova. Par aktīvāko pašvaldību tika nosaukta Bauskas novada pašvaldība, par aktīvāko izglītības iestādi – Ķekavas vidusskola, savukārt atsaucīgākās klases audzinātājas gods tika Alūksnes pilsētas sākumskolas audzinātājai Dignai Cunskai, bet par atsaucīgāko sporta skolotāju tika nosaukta Krumuldas vidusskolas sporta skolotāja Antra Šverna.