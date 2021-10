Ārkārtējā situācija neietekmēs gaidāmo Maira Brieža cīņu

Latvijas vadošais bokseris Mairis Briedis sestdien, kā tas bija plānots, aizvadīs cīņu pret vācieti Arturu Mannu, jaunajiem Covid-19 ierobežojumiem neietekmējot pasākuma norisini, ziņo organizatori.

Abiem bokseriem sestdien, 16. oktobrī paredzēta cīņa par Briedim piederošo Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona jostu pirmajā smagajā svara kategorijā, kā arī žurnāla "The Ring" pasaules čempiona statusu.

No 11. oktobra līdz 11. janvārim izsludinātā ārkārtējā situācija gan nemainīs pasākuma norises principus, paziņo organizatori, dēvējot to par vienu no pēdējiem publiskajiem pasākumiem Latvijā līdz 11. janvārim. Sporta svētkus joprojām organizēs, ievērojot "zaļo" drošības līmeni, kas nozīmē, ka visiem apmeklētājiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19 vai jāsniedz dokumentācija, kas apstiprina Covid-19 izslimošanu.

Cīņas organizatori iesaka visiem ievērot valdības nostāju, lai apturētu Covid-19 izplatību. Brieža promouters Kalle Zauerlands uzsver, ka tiks ievērotas visas nepieciešamās prasības, lai saglabātu skatītāju, bokseru un darbinieku drošību.

Briedis pērn septembra beigās Minhenē Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" jostu.

36 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 27 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu. Viņš cietis vienu zaudējumu - WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.

Latvieša pretinieks Manns, kuram dota iesauka "Zibensvīrs", piecas dienas pirms cīņas būs nosvinējis savu 31 gada dzimšanas dienu. Profesionālajā boksā viņš ir kopš 2015. gada un šajā laikā 18 cīņās svinējis 17 uzvaras, deviņas no tām ar nokautu.