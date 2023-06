Atklāta LOK jauniešu izaugsmes nometnes 'Personības akadēmija' otrā sezona

"Personības akadēmijas" nometne, ko organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) projekta "Sporto visa klase" ietvaros, jau otro gadu Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā no 11. līdz 18. jūnijam pulcē 60 aktīvākos un motivētākos jauniešus vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 20 dažādām Latvijas skolām. "Personības akadēmija" ir daļa no LOK un VAS "Latvijas Loto" 2021.gadā kopīgi uzsāktās iniciatīvas "Kustība, kas vieno", kuras ietvaros valsts ar nacionālās loterijas atbalstu novirza līdzekļus sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks: ""Personības akadēmija" jau otro gadu turpināsies kā LOK tradīcija, pulcējot Jāņa Daliņa stadionā astoņu dienu garumā LOK projekta "Sporto visa klase" dalībniekus vecumā no 11 līdz 13 gadiem, kas pārstāv veiksmīgākās un aktīvākās klases, lai iedvesmotos no Latvijas spilgtākajām personībām un gūtu ne tikai jaunus draugus, bet arī personīgo izaugasmi veicinošu pieredzi, kas paplašinās katra jaunieša nākotnes perspektīvas un Latvijas izaugsmi. Pateicoties nometnes partneriem – uzņēmumam "CleanR" un iniciatīvai "Kustība kas vieno!" 28 zēniem un 32 meitenēm nometnē būs iespēja piedalīties bez maksas. "

Nometnes mērķi ir sportiskas, harmoniskas un iedvesmojošas personības attīstīšana, patriotisma veicināšana, globālo iespēju horizonta paplašināšana un sportadraugu kopienas, atbalsta grupas veidošana. Nometne būs kā iedvesmojošs piedzīvojums, kurā vairāk saproti sevi un vēlies sasniegt vairāk - gan pats, gan kā sabiedrība kopumā.

Nometnes dalībnieku dienas būs piepildītas ar sportiskiem, radošiem, izaicinošiem piedzīvojumiem astoņu dienu garumā, kurus vadīs pieredzējuši nometnes vadītāji, pasniedzēji un papildinās vairāk nekā 19 viesi – dažādu nozaru profesionāļi, kas dalīsies ar savām zināšanām, prasmēm un pieredzes stāstiem, lai iedrošinātu jauniešus ticēt un realizēt savu sapni.

Nometnes laikā dalībnieki spēlēs komandu spēles, dosies uz peldēšanas apmācībām, iepazīs kino mākslas pērles, skatoties filmu "Mūsējie", dosies pārgājienā, nakšņos teltīs, apgūs laivošanas prasmes pa Gauju, piedalīsies dažādās meistarklasēs, mācīsies runas un argumentācijas mākslu, un gūs daudzas citas vērtīgas zināšanas un pieredzes, kas attīstīs katru kā personību. Kā arī katru dienu kopā ar nometnes dalībniekiem būs personības un attīstības treneris Guntis Jansons.

Nometni 11. jūnijā atklaja LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, dodot spēka vārdus gan dalībniekiem, gan organizatoru komandai, lai astoņu dienu piedzīvojums varētu sākties. Katrai nometnes dienai būs veltīta viena tēma, atbilstoši kurai tiks veidoti izaicinājumi un pārsteigumi. Pirmā diena būs "Olimpisko vērtību dienu, vēsture, leģendas", kuras ietvaros pie jauniešiem viesosies Latvijas basketbola leģenda Ainars Bagatskis un Eiropas čempione pludmales volejbolā, olimpiete Tīna Graudiņa, kuras tikšanos ar jauniešiem no plkst. 17:30-19:00 varēs skatīties dalībnieki ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē LOK youtoube kanālā (Olimpiadelv).

"Fizisko un emocionālās labsajūtas" dienu noslēgs TV un radio personība Lauris Zalāns ar "Tik-tok" meistarklasi. Lai veicinātu jauniešu saikni ar dabu, divas dienas dalībnieki dosies dabā - iepazīstot pārgājiena pieredzi, nakšņošanu zem zvaigžņotās debess un laivos ar laivām pa Gauju. Āra dzīves eksperts Māris Resnis atklās jaunu perspektīvu caur piedzīvojumu spēlēm. Savukārt Pasaules apceļotājs un sešu Ginesa rekordu ieguvējs Kārlis Barderis pastāstīs, kā virzīties pretī savam sapnim, iepazīstinot jauniešus ar savu stāstu - "Nekādu atrunu, seko savam sapnim". Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks atklās "Sociālās jomas" tēmu, kuru noslēgs dienas īpašais viesis - leģendārais futbolists Kaspars Gorkšs. Uzņēmējs Guntars Kokorevičs, dziedātāja Patrisha un ASV Olimpietis, uzņēmējs Buddy Lee (https://buddyleejumpropes.com/pages/about-buddy- lee) nodos savas zināšanas tēmas "Prasmes dzīvei/karjerai" ietvaros.

18. jūnijā, nometnes kulminācijā un noslēdzošajā dienā - "Nākotnes vīziju dienā" nometnes dalībniekus ar savu klātbūtni pagodinās Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Latvijas hokeja izlases treneris Harijs Vītoliņš, kurš dalīsies savā pieredzē un stāstos sava lielā sapņa īstenošanā.

Nometnē piedalās dalībnieki no Āgenskalna sākumskolas, Aizputes vidusskolas, alojas vidusskolas, Alūksnes Pilsētas sākumskolas, Babītes vidusskolas, Baložu vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2. pamatskolas, Gulbenes novada vidusskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Krimuldas vidusskolas, Limbažu Valsts ģimnāzijas, Lizuma pamatskolas, Nīcas vidusskolas, Penkules pamatskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas un Zentas Mauriņas vidusskolas.

"Personības akadēmijas" nometnes atlases sacensībās skolēniem bija jāliek lietā skolā apgūtās zināšanas, spēks un veiklība, lai tiktu galā ar dažādiem uzdevumiem un stafetēm. Programmā "Sporto visa klase" 9.sezonā jeb 2022./2023.mācību gadā piedalījās 7200 bērnu no 302 klasēm un 35 Latvijas pašvaldībām.

