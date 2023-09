Atspēlēšanās bezcerīgā situācijā – japānis Hisatsune izrauj uzvaru prestižajā golfa turnīrā 'Cazoo Open de France'

Pēdējā dienā atspēlējot šķietami neticamu starpību, par prestižās "DP World Tour" sērijas golfa sacensību "Cazoo Open de France" jeb Francijas atklātajā čempionātā svētdien uzvaru svinēja japānis Rio Hisatsune.

Par uzvaru turnīrā 21 gadu vecais Japānas golferis saņēma 552 500 ASV dolārus, bet pasaules rangā tas viņam lāva no 166. vietas pakāpties uz 101. Hisatsune ir tikai trešais Japānas golferis, kas uzvar kādās no "DP World Tour" (iepriekš "European Tour") sacensībās.

Ziņots, ka pirmajā dienā 18 bedrītes vislabāk veica korejietis Toms Kims, kuram trasē vajadzēja 64 sitienus. Viņam gan bija neveiksmīgas otrā un trešā diena (attiecīgi 73 un 70 sitieni), kas viņu nobīdīja uz dalītu 12. vietu pirms izšķirošās dienas.

Otrajā dienā negaidīti par līderi kļuva viens no golfa sezonas pārsteigumiem anglis Džordans Smits (pasaules ranga 88. numurs), kurš pirmajā dienā no līdera atpalika par diviem sitieniem. Viņš otrajā dienā 18 bedrītes veica ar 64 sitieniem, sacensību pusē tuvāko sekotāju skotu Evanu Fērgusonu (pasaules ranga 140. vieta) apsteidzot par trīs sitieniem. Smits otrajā dienā pirmās piecas no pirmajām sešām bedrītēm veica ar "birdie" (par vienu sitienu mazāk par paredzamo) un turpinājumā ar drošu spēli nosargāja līderpozīciju.

Tomēr līderpozīcijas Smitam neizdevās nosargāt trešajā dienā, jo trešo reizi olimpisko "Le Golf National" golfa kluba maršrutu veica tikai ar 70 sitieniem. Stabili pirmās trīs dienas aizvadīja Fērgusons (66, 67 un 67 sitieni), kas viņam pēc divām dienām ar 200 sitieniem ļāva dalīt pirmo vietu ar Smitu.

Trešajā dienā labākais bija japānis Kazuki Higa (pasaules ranga 156. vieta), kas 18 bedrītes veica ar 65 sitieniem. Viņam pēc trīs dienām bija 201 sitiens, kas ļauj ierindoties "bronzas" pozīcijā. Vēl par vienu sitienu atpalika vācietis Janiks Pauls (pasaules ranga 104. vieta), bet 204 sitieni pēc trīs dienām bija Hisatsunem (pasaules ranga 166. vieta).

Pēdējā diena nesa negaidītus pārsteigumus un aizraujošu trilleri sanākušajiem vairākiem desmitiem tūkstošiem līdzjutēju. Pirmajās divās bedrītēs pamatīgas kļūdas pieļāva Fērgusons un Higa, kas ļāva Smitam nostiprināties pirmajā vietā ar sešu sitienu handikapu.

Tomēr nākamās 16 bedrītes nesa pamatīgu jucekli. Hisatsune pēdējā dienā veica piecus "birdies" un panāca savu rezultātu "-14", nodrošinot sev uzvaru visā turnīrā ar 270 sitieniem. Smitam pēdējo bedrīti vajadzēja veikt ar diviem sitieniem, prognozēto četru vietā, lai saglabātu cerību uz neizšķirtu summā un pārspēli. Tomēr pēdējo bedrīti viņš veica ar četriem sitieniem, samierinoties ar otro vietu, ko viņš dalīja ar pēdējā dienā teicamu spēli aizvadījušo dāni Džefu Vinteru (abiem pa 272 sitieniem). Ceturto vietu ieguva dānis Rasmuss Hojgārds (273 sitieni), piektais bija austrietis Lukass Nemecs, bet sesto vietu dalīja četri golferi.

Pērnā gada uzvarētājs itālis Gvido Miglioci šoreiz ieņēma dalītu 47. vietu.

"Cazoo Open de France" kopējais balvu fonds bija 3 250 000 ASV dolāru. Uzvarētājs saņems 552 500 ASV dolārus, otrā vieta tika pie 357 500 ASV dolāriem, bet bronzas medaļnieks – pie 204 750 ASV dolāriem.

"Cazoo Open de France" ir viens no "DP World Tour" sacensību posmiem (iepriekš zināms kā Eiropas golfa tūre jeb "European Tour") un pēdējās sacensības pirms prestižā Raidera kausa izcīņas, kas jau pēc nedēļas sāksies Romā.

Ziņots, ka pirmo reizi Latvijas golfa vēsturē vairākiem Latvijas amatieru golferiem bija iespēja tikt pie dalības prestižajā turnīrā. Latvijas Golfa federācijas un "Olybet Sports Bar" kopīgi rīkotajā izaicinājumā "Izspēlē Latviju". Vīriešu konkurencē pie iespējas tika Reinis Miljons, bet sievietēm labākā izrādījās Aija Orniņa. Tikmēr izlozē kā trešā iespēju piedalīties un uzspēlēt kopā ar profesionāļiem "Cazoo Open de France Pro – Am" turnīrā ieguva arī Lidija Gavrilova.

Pēc piedalīšanās un spēlēšanas ar profesionāļiem par saviem iespaidiem "Delfi TV" sporta diskusiju raidījumā "Aizmugure" dalījās Reinis Miljons un sarunu var noskatīties ŠEIT.