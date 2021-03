Badmintonisti izmanto mājsēdes laiku diskusijām par 'tīru' sportu un antidopingu

Pasaules Badmintona federācijas globālās kampaņas "I am Badminton" ietvaros Latvijas Badmintona federācija kopā ar Latvijas Antidopinga biroju 3.martā rīkoja diskusiju "Saki dopingam nē!", informēja Latvijas Badmintona federācija.

"Šāds mājsēdes laiks ir ļoti piemērots šādām diskusijām. Turklāt, antidopinga jautājumu sakarā mēs izlēmām rīkoties apsteidzoši, lai Latvijas badmintons arī turpmāk būtu tikpat tīrs kā līdz šim," diskusijas aktualitāti skaidroja Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Diskusijā "Saki dopingam nē!" piedalījās Latvijas badmintona spēlētāji, treneri, klubu vadītāji, jaunieši un vecāki, kā arī Latvijas Antidopinga biroja eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans Šapošņikovs un Latvijas Antidopinga biroja eksperts juridiskajos jautājumos Roberts Lauris. Diskusiju vadīja Latvijas Badmintona federācijas Valdes loceklis un Atlētu komisijas vadītājs Viesturs Bajārs

"Latvijas badmintons šobrīd ir "tīrs". Neviens Latvijas spēlētājs nav iesaistīts kādā dopinga skandālā. Šo stāvokli mums ir jānotur! Tāpēc ir svarīgi brīdināt ne tikai tos, kas izlemtu negodīgi rīkoties, bet arī informēt ikvienu spēlētāju, jaunieti, treneri un vecākus, lai novērstu kļūdas nezināšanas vai paviršības dēļ," uzsākot diskusiju, uzsvēra Viesturs Bajārs.

"Daudziem Latvijas badmintona spēlētājiem ir maldīgs viedoklis, ka dopinga pārbaudes skar tikai olimpiešus un kaut kur tālu ārzemēs. Nē, tā nav! Kopš 2019.gada, dopinga kontroles ir bijušas Latvijas čempionātos Ķekavā 2019. un 2020.gadā, arī "Yonex Latvia International 2020" laikā tika testēti Latvijas spēlētāji," komentē Viesturs Bajārs.

Roberts Lauris piebilst, ka dopinga pārbaudes var būt ne tikai Latvijas čempionātos, bet ikvienā Latvijas Badmintona federācijas kalendārā iekļautā turnīrā, tai skaitā arī C meistarības grupas turnīros. Tāpat pārbaudes var notikt arī Latvijas čempionātos jauniešiem un senioriem. Sporta likuma izpratnē sportists ir fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās. Ikvienam sportistam ir pienākums ievērot gan UNESCO konvenciju "Pret dopingu sportā", gan Nacionālos antidopinga noteikumus, kā arī Sporta likumu un citus spēkā esošus normatīvos aktus

"Badmintons ir man labi zināms sporta veids, kurā nepieciešama liela izturība, spēks, ātrums, reakcija, taču es neredzu neko tādu, ko nevarētu ikkatrs uzlabot ar mērķtiecīgu treniņu darbu. Nav jēgas riskēt! Sodi ir pārāk bargi - ne tikai aizliegums spēlēt, ne tikai atņemtas iepriekš izcīnītās medaļas, bet arī neizdzēšams ieraksts biogrāfijā," uzskata Roberts Lauris.

Uzskaitot pēdējo gadu laikā Pasaulē atklātos dopinga lietošanas gadījumus badmintonā, Ivans Šapošņikovs uzskata, ka vairumā no tiem, spēlētājs ir nevis centies apzināt uzlabot savu sportisko sniegumu, bet "iekritis" nezināšanas vai paviršas izturēšanās dēļ. "Tas nemazina atbildību. Tāpēc ir jo svarīgi, ka sportisti šiem jautājumiem piešķirt papildus vērību, jo visa atbildība gulstas uz viņiem pašiem," aicina Ivans Šapošņikovs.

"Apmeklējot ārstus, sportistiem ir pienākums pateikt, ka viņš ir pakļauts potenciālām antidopinga pārbaudēm. Ir dzirdēti gadījumi par ģimenes ārstiem, kas, piemēram, "Mildronātu" izraksta teju kā vitamīnus izdegšanas un pārguruma sindromu gadījumā. Sportistiem ir pienākums uzstājīgāk pārjautāt, vai dopinga sarakstā iekļautam preparātam nav alternatīvas. Protams, ir gadījumi, kad dopinga sarakstā esošie medikamenti ir nepieciešami veselības saglabāšanai vai pat glābšanai. Tādos gadījumos sportistam ir jākārto terapeitiskās lietošanas atļauja, taču jārēķinās, ka lēmumu pieņems nevis ģimenes ārsts vai kādas citas specialitātes ārsti, bet neatkarīgs sporta ārstu konsīlijs. Jāsaprot, ka antidopinga programmu nolūks nav izķert nejauši lietoto "mildronātu", bet veicināt sportā godīgumu, vienlīdzību un sportistu veselību," skaidro Ivans Šapošņikovs.

"Pavirša attieksme dažkārt ir novērojama iegādājoties uztura bagātinātājus. Sportistam ir jāizvēlas drošs piegādātājs, mazinot riskus. Mēdz būt arī tā, ka paši sportisti uzstāj, ka vēlas kaut ko "iedarbīgāku". Tad viņi taisnojās, ka pirkuši šādu uztura bagātinātāju oficiāli, rāda čeku. Bet tas neatbrīvo no atbildības! Sportists ir atbildīgs par to, ka lieto tikai tādus uztura bagātinātājus, par kuriem ir pārliecība, ka to sastāvā nav aizliegtās vielas," norāda Ivans Šapošņikovs.

"Sportistiem ir īpaši jāuzmanās no narkotikām. Jauniem sportistiem, iespējams, šķiet, ka neviens jau par to vienu ballīti nekad neuzzinās. Citkārt šī informācija tik tiešām varētu palikt tikai draugu lokā, taču, ja narkotiskās vielas tiek atklātas dopinga analīzēs, tad sportists saņem gan diskvalifikāciju uz noteiktu termiņu, gan arī par šo faktu var tikt informētas tiesībsargājošās iestādes, jo daudzu narkotisko vielu lietošana Latvijā ir nelikumīga," brīdina Roberts Lauris.

"Kā pieredzējis sabiedrisko attiecību speciālists ar nu jau 30 gadu pieredzi, es varu teikt tikai to, ka es neatceros kaut vienu gadījumu, kad dopinga lietošanā vainots sportists būtu šo biogrāfijas traipu pilnībā retušējis. Jā, iespējams, viņš ir panācis apelāciju, mīkstinājis sodu. Iespējams, pēc atgriešanās viņš ir pat sasniedzis lielas uzvaras sportā. Taču informācija par dopinga lietojumu tik un tā velkas līdzi. Tāpēc es nevienam neiesaku nonākt šādā situācijā," mudina sabiedrisko attiecību speciālists un Latvijas Badmintona federācijas vadītājs Kristians Rozenvalds.

Ivans Šapošņikovs uzslavēja Latvijas Badmintona federāciju kā vienu no līderiem, uzsākot šādu atklātu iekšēju diskusiju. Man prieks, ka badmintonisti, tai skaitā sportisti un treneri, tiek mudināti aizdomāties par vērtībām savā sportā. Esmu pārliecināts, ka visi sportisti grib sacensties godīgā vidē," rezumēja Ivans Šapošņikovs.

Diskusija "Saki dopingam nē!" notika Pasaules badmintona federācijas globālās kampaņas "I am Badminton" ietvaros, reklamējot tīru un godīgu sportu. Kampaņas ietvaros Latvijas Badmintona federācija plāno rīkot arī citas diskusijas, tai skaitā par totalizatoriem un negodīgu rīcību spēļu laikā. Plānotas arī specializētas diskusijas tiesnešiem, treneriem un sacensību rīkotājiem. Kampaņas ietvaros ir izgatavotas arī 1000 auto uzlīmes ar uzrakstu "I am Badminon.lv", tādējādi reklamējot ne tikai globālo kampaņu un tās vērtības, bet arī Latvijas spēlētāju, treneru un vecāku piederību Latvijas badmintona kopienai.