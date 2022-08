Badmintonisti no tālām valstīm jau ieradušies Jelgavā

Lai gan Jelgavā notiekošais Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" sāksies tikai ceturtdien, 1.septembrī, bet jau sestdien, 27.augustā Jelgavā ieradās pirmie turnīra spēlētāji no Austrumu Timoras un Malaizijas. Pirmdien, 29.augustā viņiem pievienojās arī spēlētāji no ASV, Indijas, Taivānas, Bahreinas un Singapūras.

Bija plānots, ka 29.augustā ielidos arī spēlētāji no Vjetnamas, taču viņu reiss tika pārcelts, tāpēc viņi ielidos tikai trešdien. Jāatzīmē, ka arī Raymond Sign no Austrumu Timoras sestdien ielidoja dienu vēlāk nekā sākotnēji bija plānots, savienotā reisa kavēšanās dēļ.

Daži no tālo valstu spēlētājiem ierādās Latvijā pa tiešo no ļoti tālām valstīm, piemēram Raymond Sign no Austrumu Timoras, savukārt spēlētāji no Taivānas un Singapūras Latvijā ieradās no Francijas pilsētas Bordo, kur iepriekšējā nedēļā piedalījās Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Victor Nouvelle-Aquitaine".

Latvijā ātrāk iebraukušajiem badmintona spēlētājiem ir noorganizēta iespēja no rīta un vakaros trenēties Ozolnieku sporta skolas zālē, tai skaitā kopā ar Latvijas spēlētājiem. Ozolniekos ir iekārtoti četri badmintona laukumi. Atbraukušie spēlētāji izmanto arī trenažieru zāles Jelgavā, kā arī veic rīta skrējienus Pasta salā, Jelgavā.

Trešdien, 31.augustā Zemgales Olimpiskajā centrā tiks iekārtoti pieci sacensību badmintona korti un spēlētājiem būs iespēja tos iemēģināt publiskajos treniņos no plkst. 16:00.

Šogad Latvijas turnīrā piedalās 219 spēlētāji no 35 valstīm. Kopš turnīrs notiek Jelgavā, tajā piedalījušies spēlētāji jau no 60 valstīm. Šogad Jelgavā pirmo reizi piedalās dalībnieki no Austrumu Timoras, Singapūras, Taivānas, Vjetnamas un Ēģiptes.

Ceturtdien, 1.septembrī Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" sāksies ar kvalifikācijas spēlēm vīriešu un sieviešu vienspēlēs, kā arī vīriešu un jauktajās dubultspēlēs. Piektdien, 2.septembrī no rīta notiks kvalifikācijas turnīra izšķirošās spēlēs. Piektdien plkst. 13:00 notiks turnīra oficiālā atklāšanas ceremonija, bet 13:30 sāksies pamatturnīra 1/16 fināli. Sestdien, 3.septembrī notiks 1/8 un 1/4 fināli, svētdien, 4.septembrī no rīta pusfināli, bet no plkst. 15:00 fināli.

Pamatturnīra pirmās kārtas spēles ar Latvijas spēlētāju līdzdalību uz korta "Mikolaiv" tiks translētas TV4 piektdien, 2.septembrī no plkst. 13:30. Savukārt BadmintonEurope.TV nodrošinās visu spēļu tiešraidi no visiem pieciem kortiem.

Nākamajā nedēļā pēc "Yonex Latvia International" bija jānotiek pasaules reitinga badmintona turnīram Ukrainā, Harkivā. "Man tas likās pašsaprotami, ka laikā, kad mēs varam rīkot turnīru, bet nākamais pasaules un Eiropas kalendārā ieplānotais turnīrs nevar notikt kara dēļ, mēs savā turnīrā Latvijā godinām Ukrainu un tās cietušās pilsētas un badmintona centrus," norāda turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds, atgādinot, ka Kijiva, Harkiva, Mikolajiva Odesa un Dņipro ir tās piecas pilsētas, kuru vārdā ir nosaukti badmintona korti Jelgavas turnīrā.

Pēc "Yonex Latvia International", nākamais Pasaules reitinga badmintona turnīrs notiks no 12. līdz 15.septembrim Ibizā, Spānijā. "Daļa no tālu ceļu mērojošajiem Latvijas turnīra dalībniekiem piedalīsies arī "Iberdrola Spanish International", tādējādi Latvijā spēlētājus no Austrumu Timoras, Indijas un citām tālām valstīm varēsim redzēt ne tikai pirms Jelgavā notiekošā turnīra, bet arī vairāk nekā nedēļu pēc tā," stāsta Kristians Rozenvads.