Bendikas un Auziņas duelī katrai pa uzvarai Latvijas čempionātā rollerslēpošanā

Nedēļas nogalē Cēsu Olimpiskajā centrā Priekuļos notikušajā Latvijas čempionāta pirmajā posmā rollerslēpošanā (distanču slēpošanas vasaras paveids), kas vienlaikus bija arī FIS sacensības, sievietēm pirmajā dienā 5,2km distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja madoniete Kitija Auziņa, bet otrajā dienā tāda paša garuma distancē brīvajā stilā dominēja biatloniste Baiba Bendika un revanšējās par zaudējumu pirmajā dienā. Vīriešiem, kuriem bija jāveic 10,4km, klasiskajā stilā uzvaru izcīnīja pēdējos gados pamatā tikai biatlonā startējošais mazsalacietis Roberts Slotiņš, bet svētdien pie sava pirmā panākuma FIS sacensībās tika rīdzinieks Aleksandrs Artūrs Ļūļe.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

FIS grupā, kur ar pieaugušajiem kopā startēja juniori un U18 grupas jaunieši, vīriešiem sacentās 18 dalībnieki, savukārt sievietēm uz starta izgāja 11 rollerslēpotājas. Diemžēl pirmajā posmā nepiedalījās trīs vadošie mūsu valsts slēpotāji – Patrīcija Eiduka, Indulis Bikše un Raimo Vīgants, kuri jaunajai ziemas sezona gatavojas ārzemēs. Ar visām jauniešu un veterānu grupām kopā pirmajā dienā Cēsu Olimpiskā centra trasē par valsts čempionāta medaļām cīnījās 129 dalībnieki, bet otrajā dienā brīvajā stilā startējušo skaits bija daudz lielāks, sasniedzot 180. Bez mūsu valsts bija pārstāvēta arī Igaunija un Lietuva.

Sievietēm klasiskajā stilā pēc pusdistances vadībā ar 15 sekunžu pārsvaru pār Baibu Bendiku izvirzījās Kitija Auziņa, kura ar rolleriem spēja sasniegt ļoti labu ātrumu un otrajā 2,6km aplī savu pārsvaru gandrīz dubultoja, izcīnot uzvaru un par 25 sekundēm apsteidzot otro vietu ieguvušo Bendiku. Kitija, kurai septembrī paliks 24 gadi, pagājušā gada augustā Hantimansijskā pasaules kausa posmā rollerslēpošanā ar izcīnīto 6.vietu klasiskā stila distancē jau pierādīja savu varējumu šajā slēpošanas stilā. Līdzīgajā cīņā par trešo vietu abu vadošo S18 grupas pārstāvju vidū rīdziniece Samanta Krampe par 5 sekundēm apsteidza madonieti Līvu Šahno, no Auziņas atpaliekot pusotru minūti. Nedaudz zem trim minūtēm uzvarētājai piekāpās 5. un 6.vietas ieguvējas madoniete Kima Krūmiņa, kura nopelnīja bronzas medaļu S18 grupā, un vēl viena vecākās jauniešu grupas pārstāve Marta Priede no Cēsu pilsētas sporta skolas (CPSS).

Otrajā dienā brīvajā stilā jau pēc pirmā apļa jeb pusdistances bija skaidrs, ka konkurentēm nekādas cerības neatstās Baiba Bendika, jo šī gada pasaules čempionātā biatlonā desmitniekā iedzīšanā tikusī latviete tuvāko konkurenti apsteidza jau par 38 sekundēm. Arī otrajā aplī gan lēzenākā garajā kāpumā, gan īsākā stāvajā kāpumā cēsniece brauca ar lielu sparu un daudz lielāku ātrumu nekā citas, tāpēc finišā viņās pārsvars sniedzās nedaudz pāri pusotrai minūtei (1:36). Otro vietu ieguva Auziņa, kurai sanāca stress pirms paša starta rolleru riteņu maiņas dēļ, jo rolleru riteņu gumijas bija pārāk cietas un neatbilda prasībām. Vēlreiz kopējā ieskaitē trijniekā iekļuva un uzvaru S18 grupā svinēja Samanta Krampe, kurai šoreiz sīva konkurence nesanāca, jo pēc pirmā apļa rolleru tehnisku problēmu dēļ bija spiesta izstāties ziemā šajā distancē FIS sacensībās uzvarējusī Līva Šahno. Divas vietas augstāk nekā pirmajā dienā tika un ar 4.rezultātu finišēja cēsniece Priede, nopelnot šogad pirmo medaļu savā S18 grupā (2.vieta), tāpat arī 5.vietu ieguvusī rīdziniece Paula Bergfelde, kas pārstāv Madonas BJSS. Toties par vienu vietu zemāk nokritās madoniete Krūmiņa, kas noslēdza kopējā ieskaitē sešinieku un nopelnīja savā vecuma grupā bronzu.

Vīriešiem 10,4km klasikā sākuma daļā vadībā izvirzījās Roberts Slotiņš, kurš savu pārsvaru par tuvāko sekotāju – Olimpiskā čempiona Andrusa Vērpalu dēlu Andersu – ar katru nākamo apli nedaudz palielināja un uzvarēja ar 16 sekunžu starpību. 18 gadus vecais igaunis Vērpalu ieņēma otro vietu, bet vēl pusotru minūti lēnāks bija trešās vietas ieguvējs, biatlonists Aleksandrs Patrijuks, kuram beigās 13 sekundes piekāpās pašā sākumā vienus no ātrākajiem starplaikiem uzrādījušais V18 grupas labākais pārstāvis madonietis Lauris Kaparkalējs. Desmit sekundes Kaparkalējam piekāpās un piekto laiku uzrādīja sudraba medaļas ieguvējs V18 grupā Uvis Akmentiņš no Madonas BJSS, bet līdzīgajā cīņā par noslēdzošo apbalvojamo vietu FIS sacensībās (apbalvoja pirmo sešinieku –aut.piez.) un bronzu V18 grupā Aleksandrs Ļūļe tikai pēdējā aplī par 10 sekundēm apsteidza gadu jaunāko komandas biedru no SS "Arkādija" Bruno Krampi, ar kuru abiem pēc trešā apļa jeb 7,8km bija identisks laiks.

Otrajā dienā diemžēl uz starta neizgāja klasiskā stila distances pirmo trīs vietu ieguvēji, tādējādi dod iespējas citiem pakāpties augstāk. Par uzvaru visas distances garumā tikai ar dažu sekunžu starpību cīnījās Lauris Kaparkalējs un Aleksandrs Artūrs Ļūļe. Nedaudz vairāk spēka pēdējā aplī bija palicis rīdziniekam Aleksandram, kurš tad arī plūca uzvarētāja laurus, pēc ilgāka pārtraukuma pārspējot Kaparkalēju, kuram līdz uzvarai pietrūka 3 sekunžu. Lai viss goda pjedestāls sastāvētu no V18 grupas puišiem parūpējās pirmajā dienā nestartējušais Siguldas sporta skolas audzēknis Rainers Paeglis, kurš spēja distances otrajā pusē noturēt uzņemto tempu un apsteigt labāko pieaugušo grupas pārstāvi Edgaru Bernānu, kuram izdevās otrajā dienā labāk nostartēt un beigās par 10 sekundēm pārspēt labā formā esošo veterānu Ivo Cauni. Pēdējos kilometros esot ātrākam par komandas biedru un ar traumētu roku startējušo rīdzinieku Bruno Krampi, uz sesto vietu pakāpās sacensību apritē atgriezušais arkādietis Gustavs Lukstiņš, kurš šajā trasē pirms pusotra gada, iesildoties pirms Latvijas čempionāta distanču slēpošanā, krita un iedzīvojās pamatīgā traumā. Savukārt tikai astotais palika madonietis Uvis Akmentiņš.

Ja pirmajā dienā 12.vietu ieguvušais cēsnieks Reinis Upens bija vienīgais V20 grupas pārstāvis, tad otrajā dienā viņam konkurenci sastādīja divi komandas biedri Artis Zvaigznītis un Jānis Rams, kas gan kopējā ieskaitē 10.vietu ieņēmušajam Reinim zaudēja diezgan daudz.

Šīs bija arī noslēdzošās trešās sacensības Latvijas izlases veidošanā rollerslēpošanā, ko Latvijas Slēpošanas federācija rīkoja, lai noskaidrotu labākos, kuriem varētu sniegt atbalstu startiem pasaules kausa posmos, kas pēc nepilnām trim nedēļām sāksies Igaunijā. Savukārt Madonā no 28.-30.augustam norisināsies otrais pasaules kausa posms, kura ietvaros notiks arī pasaules junioru čempionāts.