Bobrovam 20. vieta Eiropas čempionātā 200 metru brasā

Latvijas peldētājs Daniils Bobrovs sestdien Eiropas čempionātā ūdenssporta veidos peldēšanā 200 metru brasā ieņēma 20. vietu.

Priekšsacīkstēs Bobrovs finišēja divās minūtes un 14,96 sekundēs.

No 29 peldētājiem Latvijas sportists sasniedza 20. labāko rezultātu, neiekļūstot starp ātrākajiem 16 peldētājiem, kuri nodrošināja vietu pusfinālā.

Priekšsacīkstēs 200 metrus brasā visātrāk peldēja Čehijas sportists Matejs Zabojniks, kurš distanci veica divās minūtēs un 11,16 sekundēs. Bobrovs viņam piekāpās 3,8 sekundes.

Sieviešu peldēšanas sacensības Ieva Maļuka ieņēma 18.vietu 400 metru kompleksajā peldējumā, priekšsacīkstēs finišu sasniedzot četrās minūtēs un 59,02 sekundēs. Finālā iekļuva astoņas ātrākās peldētājas.

Startēja 18 sportistes, no kurām ātrākā bija Viktorija Mihalivari-Farkasa no Ungārijas, kura finišēja četrās minūtēs un 41,01 sekundē. Maļuka atpalika no labākā rezultāta 18,01 sekundi.

Vēl Ronens Kermans ierindojās 50. pozīcijā 100 metru tauriņstilā, priekšsacīkstēs veicot distanci 56,44 sekundēs. Pusfinālā iekļuva 16 ātrākie peldētāji.

53 sportistu konkurencē ātrākais priekšsacīkstēs bija šveicietis Noē Ponti, kurš finišēja 51,56 sekundēs. Kermans bija par 4,88 sekundēm lēnāks nekā šveicietis.

Eiropas čempionātā Latviju pārstāv četri sportisti - peldētāji Maļuka, Bobrovs, Kermans, kā arī daiļlēcēja Džeja Patrika.

Kontinenta meistarsacīkstes ūdenssporta veidos Itālijas galvaspilsētā Romā norisināsies līdz 21. augustam.