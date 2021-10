Boksa vakars Rīgā: gaidot Brieža iznācienu ringā. Teksta tiešraide

Latvijas bokseris Mairis Briedis sestdien "Arēnā Rīga" aizvada cīņu pret Arturu Mannu no Vācijas, aizstāvot savu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" čempionu jostas smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kg).

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no cīņu vakara "Arēnā Rīga".

Boksa vakars Rīgā: Mairis Briedis – Arturs Manns

Pirms Brieža un Manna cīņas ringā dosies vēl divi latvieši. Francis Rozentāls spēkosies ar somu Topiasu Lepo, bet Jevgeņijs Aleksejevs spēkosies ar Pāvelu Semjonovu no Igaunijas.

Divu supersmagsvaru cīņa noslēgusies. Deivids Spilmons no Francijas sešu raundu cīņā pēc punktiem pārspēja ukraini Bogdanu Miroņecu. Spilmons cīņu iesāka ļoti smagnēji, bet ar katru nākamo raundu viņš bija pārliecinošāks.

Bogdana Mironeca cīkstēšanās izpelnās dažu saukļus par labu Ukrainai.

Šī vakara sestajā cīņā Hārlems Jūbens otrajā vieglajā svara kategorijā astoņu raundu cīņā pēc punktiem pieveica Niku Nakašidzi no Gruzijas. 12 cīņās Jūbenks zaudējumus vēl nav piedzīvojis

Līdzjutēji, kuri plāno apmeklēt cīņu, bet uz "Arēnu Rīga" vēl nav devušies, par rindām noteikti var neuztraukties. Pie ieejām ir pietiekami kluss. Rindas ir tikai dažu cilvēku garas.

Pirms Brieža un Manna dueļa vēl ir iespēja noskatīties piektdienas raidījumu "Spried ar Delfi", kurā piedalījās bokseris Ričards Bolotņiks un šī sporta veida pārzinātājs Jānis Eisaks. Viņi izteica savas prognozes un pārdomas par šo cīņu.

Vairākiem cilvēkiem neizdevās iekļūt "Arēnā Rīga", jo viņiem nebija sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta. Ņemot vērā Latvijā noteiktos Covid-19 ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanai, pasākums tiek rīkots pēc zaļā drošības līmeņa un to var apmeklēt tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas.

Nākamajā cīņā ringā dosies slavenā Lielbritānijas boksera Kriss Jūbenka brālēns Hārlems Jūbenks, kurš savas karjeras 12. cīņā lūkos turpināt savu perfekto bilanci. Viņa pretinieks būs Nika Nakašidze no Gruzijas.

Šī vakara piektajā cīņā Latvijas bokseris Sergejs Marčenko sešu raundu atklātā un aizraujošā cīņā pēc punktiem pārspēja Rasmusu Bergmanu no Somijas, gūstot savu otro uzvaru profesionāļa karjeras trešajā cīņā.

Sergejs Marčenko var būt pateicīgs publikai. Aizvien biežāk līdzjutēji vienojas sauklim "Lat-vi-ja!". Milana Volkova cīņa notika relatīvā klusumā. Publika lēnām iesilst galvenajam notikumam...

Portāls "Delfi" ārpus "Arēnas Rīga" novēroja, ka pieci pret Covid-19 nevakcinēti cilvēki netika ielaisti tribīnēs. Kā to vairākkārt uzsvēris promouters Kalle Zauerlands, šis ir viens no pēdējiem, lielajiem masu pasākumiem Latvijā līdz 11. janvārim. Tiesa, to var apmeklēt tikai vakcinētie vai Covid-19 izslimojušie cilvēki.

Mairis Briedis uz šo cīņu esot lieliskā sportiskā formā, viņu arī nenomoka nekādi savainojumi. Viņš arī esot izsalcis pēc boksa. Ja Latvijas boksa zvaigzne šo cīņu izdosies uzvarēt, tad iezīmējas arī viņa nākamie pretinieki. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/brieza-nakamo-cinu-plans-izkristalizejas-uz-papira-viss-vienkarsi.d?id=53676569

"Arēnas Rīga" gaiteņos mēļo, ka uz cīņu nopirktas apmēram 4000 biļetes. Skaidrs, ka to gan grūti pārbaudīt. Pirmo cīņu laikā diezgan tukšs ir arēnas trešais stāvs. Jau laikus bija manāma dzīvība vairākās no ložām, bet pamazām tiek aizpildītas vietas pirmā stāva tribīnēs.

"Arēnā Rīga" jau sācies boksa vakars, kam dots nosaukums "Rumble in Riga". Pirmās četras cīņas jau aizvadītas, un Latvijas bokseri spējuši izcīnīt uzvaras. Toms Limbēns savā profesionāļa debijā pirmajā vieglajā svara kategorijā pieveica Siarheju Krapšilu no Baltkrievijas, bet Emīls Špīss sakāva Janošu Vasu no Ungārijas. Brīdi vēlāk smagajā svarā Milans Volkovs ar tehnisko nokautu uzvarēja Ermīnu Adviču no Bosnijas un Hervegovinas.

Latvijas bokseris Mairis Briedis gatavs aizvadīt savas karjeras 28. cīņu, un viņa pretinieks būs Vācijas bokseris Arturs Manns. Briedis šajā duelī aizstāvēs savu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnālā "The Ring" čempionu jostas. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/briedis-parliecinosa-favorita-loma-lukos-nezaudet-cempiona-jostu-mannam.d?id=53685117