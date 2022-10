Bokss bez sirdsapziņas: IBA pilnībā atjauno Krieviju un Baltkrieviju starptautiskā apritē

Starptautiskā Boksa asociācija (IBA) atcēlusi Krievijas un Baltkrievijas sportistu atstādināšanu no sacensībām, informē IBA.

Lēmumu pieņēmusi IBA valde, kuras sastāvā bez organizācijas prezidenta Umara Kremļova no Krievijas ir arī pārstāvji no Ukrainas, Kamerūnas, Puertoriko, Taizemes, Grieķijas, Franču Polinēzijas, Marokas, Kataras, Spānijas, Svatini, Šrilankas, Austrālijas, ASV, Ungārijas un Ķīnas, kā arī sportisti no Indijas un Brazīlijas.

Krievijas un Baltkrievijas bokseri varēs cīnīties zem saviem karogiem un šo valstu himnas tiks atskaņotas, ja viņi uzvarēs sacensībās. Tāpat sacensībās būs ļauts piedalīties tiesnešiem no Krievijas un Baltkrievijas.

Kremļovs aizpagājušajā nedēļā saglabāja IBA prezidenta amatu, jo organizācijas ārkārtas kongresā tika lemts nerīkot jaunas prezidenta vēlēšanas. Pret jaunu vēlēšanu rīkošanu bija 106 delegāti, par 36, bet atturējās četri.

Balsojumā nevarēja piedalīties Ukrainas Boksa federācija, jo divas dienas pirms balsojuma tā tika atstādināta par valdības iejaukšanos federācijas lēmumos. Federācijas atstādināšana nav attiecināta uz Ukrainas bokseriem, kuri drīkst piedalīties starptautiskās sacensībās.

Kremļova atstāšana amatā radījusi bažas par boksa nākotni olimpisko spēļu programmā. Jau 2019.gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja IBA (toreiz - AIBA) par sliktu pārvaldību un neatbilstošu finanšu kontroli. Tokijas olimpisko spēļu boksa turnīra rīkošanu uzņēmās SOK, kas plāno organizēt arī 2024.gada Olimpiādes sacensības. Boksa pagaidām nav 2028.gada olimpisko spēļu programmā.

IBA biedre ir arī Latvijas Boksa federācija (LBF).