Bolotņiks Rīgā pēc punktiem uzvar Bērtonu un sasniedz 'Golden Contract' finālu

Latvijas bokseris Ričards Bolotņiks sestdien Rīgā sasniedza "MTK Global" rīkotā boksa turnīra "Golden Contract" finālu pussmagajā svarā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš klubā "Studio 69" notikušajā cīņu vakarā pēc punktiem uzvarēja britu Hoziju Bērtonu, kuru klātienē bija ieradies atbalstīt slavenais smagsvaru bokseris Taisons Fjūrijs. Uzvara ļāva Bolotņikam nosargāt Pasaules Boksa organizācijas (WBO) Eiropas čempiona jostu pussmagā svara kategorijā.

Desmit raundu duelī divi tiesneši Bolotņikam piešķīra uzvaru ar 98:90, bet viens - ar 100:90.

Bolotņiks pamatus uzvarai ielika devītajā raundā, kad viņam izdevās vairākas uzbrukuma sitienu sērijas, piespiežot pretinieku pie virvēm un divreiz aizsūtot viņu nokdaunā.

"Paldies visiem, kas atnāca un mani atbalstīja. Ja cīņa būtu "Arēnā Rīga", tad tā būtu pilna. Mēs braucam uz finālu," pēc uzvaras teica Bolotņiks, kurš pateicās arī savai sievai, treneriem un menedžerim.

Tāpat viņš novēlēja veiksmi Mairim Briedim Pasaules Boksa supersērijas finālā. "Visiem latviešiem šodien ir jāvinnē," uzsvēra Bolotņiks.

Četri bokseri - Bolotņiks, Bērtons, Laiams Konrojs un Seržs Mihels - tika sadalīti pusfinālu pāru izlozē, un Bolotņikam tika ielozēts Fjūrija brālēns Bērtons. Otrs pusfināls notiks 30.septembrī Jorkas hallē Londonā, kur noskaidrosies Bolotņika pretinieks finālā.

Jau ziņots, ka decembra vidū Bolotņiks izcīnīja WBO Eiropas čempiona titulu pussmagā svara kategorijā. Latvijas bokseris pirmajā raundā uzveica ziemeļīru Stīvenu Vordu.

30 gadus vecais Bolotņiks karjeras laikā uzvarējis 17 no 23 cīņām, septiņas no tām noslēdzot ar nokautu. Tikmēr 32 gadus vecais Bērtons uzvarējis 25 no 27 cīņām, 11 dueļos gūstot panākumu ar nokautu.

Sestdien cīņu vakarā ringā kāpa vēl vairāki Latvijas bokseri.