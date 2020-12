Latvijas bokseris Ričards Bolotņiks sevi ļoti veiksmīgi pieteicis starptautiskajā boksā, triumfējot "MTK Global" rīkotajā turnīrā "Golden Contract". Šis turnīrs bokserim no Rīgas var pavērt ceļu uz cīņu par čempionu titulu, tomēr pirms tam jāveic loģiski soļi, kas ļautu turpināt kāpšanu pa karjeras kāpnēm.

Pēc uzvaras "Golden Contract" turnīrā Bolotņiks pussmagā svara kategorijā Pasaules boksa organizācijas (WBO) rangā ierindojas devītajā vietā, bet Starptautiskās boksa federācijas (IBF) rangā viņš ierindojas 12. pozīcijā. Savukārt boksa statistikas portāla "BoxRec" veidotajā reitingā 30 gadus vecais Latvijas bokseris atrodams 13. pozīcijā.

Savulaik Mairis Briedis sevi nopietni boksā pieteica turnīrā "Bigger's Better", kura formāts gan ļoti atšķīrās no klasiskā boksa mačiem, jo vienā vakarā tika aizvadītas trīs cīņas pa trim raundiem. 2012. gadā Briedis triumfēja superfinālā "Arēnā Rīga". Lai arī "Bigger's Better" un "Golden Contract" turnīri ir ļoti dažādi, tomēr arī Bolotņikam šis panākums dos iespēju turpināt sevi apliecināt daudz lielākā mērogā.

Brieža pieredze ar uzvarām turnīros

""Bigger's Better" turnīrā pārsvarā startēja bokseri, kuri spēra pirmos soļus profesionālajā boksā. Savukārt "Golden Contract" piedalās jau profesionāli bokseri, kuriem tas ir pirmais nopietnais solis uz priekšu," skaidroja Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.