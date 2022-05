Brauns un Rūsiņš izvēlēti Kanādas futbola līgas ārvalstu spēlētāju draftā

Latviešu amerikāņu futbola spēlētāji Kārlis Brauns un Ralfs Rūsiņš otrdien izvēlēti Kanādas futbola līgas (CFL) ārvalstu spēlētāju draftā.

CFL draftā 28 gadus veco Braunu ar trešo numuru izvēlējās Britu Kolumbijas "Lions", kamēr Rūsiņu ar pēdējo - 27.numuru - Hamiltonas "Tiger-Cats".

Brauns savas amerikāņu futbola gaitas sāka Rīgas "Lions" komandā. Pēc "Lions" komandas pagrimuma sportists 2017. gadā laimi sāka meklēt ārzemēs. Viņš devās uz Serbijas galvaspilsētu Belgradu, kur pievienojās augstākās līgas komandai "Blue Dragons". Daži veiksmīgi mēneši Serbijā, kā arī vēlāk Somijā ļāva Braunam izkarot līgumu Vācijas futbola līgā, ko var uzskatīt par spēcīgāko amerikāņu futbola līgu ārpus Ziemeļamerikas.

2021. gadu Brauns pavadīja jaunizveidotajā Eiropas futbola līgā, pārstāvot Vroclovas "Panthers".

Welcome to the den, Karlis Brauns!

We have selected the Latvian defensive lineman 3rd overall in this morning's Global Draft 🇱🇻#GlobalDraft #RoarLikeNeverBefore pic.twitter.com/FVgaYnPynP