Briedis ar nokautu trešajā raundā iekļūst WBSS finālā un izcīna WBO čempionu jostu

Latvijas bokseris Mairis Briedis sestdien, 15. jūnijā, "Arēnā Rīga" ar nokautu trešajā raundā Pasaules boksa supersērijas (WBSS) pusfināla cīņā pārspēja poli Kšištofu Glovacki un izcīnīja Pasaules boksa organizācijas (WBO) čempiona titulu.

Pirmais raunds šajā cīņā aizritēja ļoti piesardzīgi, bet jau otrajā raundā notikumi bija daudz karstāki. Vienā no epizodēm Glovackis Briedim iesita pa pakausi, bet latvietis uzreiz atbildēja ar sitienu ar elkoni. Tiesnesis par to Briedim atņēma punktu, bet tad viņš reabilitējās, panākot Glovacka nokdaunu. Tad abi bokseri nedzirdēja raunda beigu zvanu, turpināja boksēties, un latvietis panāca vēl vienu nokdaunu. Trešajā raundā cīņa noslēdzās, kad Briedis redzēja haotiskās Glovacka darbības, izdarīja divus lieliskus sitienu no labās un nokautēja pretinieku.

34 gadus vecais Briedis savā karjerā tagad aizvadījis 27 cīņas, un viņa kontā ir 26 uzvaras, viens zaudējums un 19 nokauti. Savukārt Glovackis 33 cīņās izcīnījis 31 uzvaru, piedzīvojis divus zaudējumu un 19 reizes nokautējis pretiniekus.

Brieža pretinieks WBSS finālā būs kubietis Juniers Dortikoss, kurš savā pusfinālā 10. raundā ar iespaidīgu nokautu pieveica amerikāni Endrū Tabiti. Šī uzvara Dortikosam deva arī Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona jostu.

Sākotnēji bija paredzēts, ka Brieža un Glovacka duelī tiks izcīnīti divi čempionu tituli – WBO un Pasaules boksa padomes (WBC). WBC prezidents Maurisio Suleimans uzskatīja, ka Pasaules boksa supersērijas rīkotāji nav spējuši saglabāt sacensību integritāti un nav ievērojuši WBC noteikumus, atsaucot savu čempionu jostu no cīņas. WBC nebija mierā ar to, ka ringa tiesnesis un divi sāna tiesneši ir no WBO. Viņi vēlējās, lai no katras organizācijas būtu pa diviem tiesnešiem.

Brieža īpašumā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada janvārim bija WBC josta, bet tagad viņš ieguvis WBO jostu.

Portāls "Delfi" piedāvāja boksa vakara teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu visu cīņu aprakstu.