Briedis beidzot izsakās par karu: nenostāšos nevienā pusē

Latvijas bokseris Mairis Briedis pirmdien sociālajā vietnē "Instagram" veicis paziņojumu, kurā norāda, ka iestājas pret karu, bet vienlaikus neieņems nevienu pusi.

Viens no populārākajiem Latvijas sportistiem svētdien tika plaši apspriests dažādos sociālajos tīklos. Vairāki sociālo tīklu lietotāji novēroja, ka no Brieža profila vietnē "Instagram" tiek dzēsti komentāri, kuros tiek pausts atbalsts Ukrainai.

Savukārt pats Briedis līdz pirmdienai nebija publiski izteicies par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bokseris gan bija manāms Londonā notikušajā cīņā starp Lorensu Okoliju un Mihalu Češlaku, kuras ekspertu studijā viņš ieradās, apģērbies kā datorspēles "Super Mario" tēls.

Mairis Briedis responds to Jake Paul saying he doesn't know who he is and calling him "Mario" by dressing up as Super Mario while working as a pundit for Lawrence Okolie's fight tonight… pic.twitter.com/zDKEWlq2Mq