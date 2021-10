Briedis pārliecinoša favorīta lomā lūkos nezaudēt čempiona jostu Mannam

Latvijas bokseris Mairis Briedis sestdien vēlu vakarā "Arēnā Rīga" aizstāvēs savas čempionu jostas Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" versijās, smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kg) cīnoties pret Vācijas boksa pārstāvi Arturu Mannu.

Plānots, ka Brieža un Manna cīņa notiks pusnaktī. Portāls "Delfi" piedāvās cīņas teksta tiešraidi un ekskluzīvus raidījumus pirms un pēc dueļa, bet televīzijas tiešraidē to varēs vērot "TV3 Sport 2" un platformā "Go3".

Briedis savā karjerā pārrakstījis Latvijas boksa vēsturi, un viņš līdz šim izcīnījis 27 uzvaras, no kurām 19 ir bijušas ar nokautu. Vienīgo zaudējumu Briedis piedzīvoja Pasaules boksa supersērijas (WBSS) pirmās sezonas pusfinālā pret Oleksandru Usiku. Briedis ieguvis Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Brīdi viņam piederēja arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona tituls, bet šobrīd viņa īpašumā ir IBF un "The Ring" josta. Briedis pēc triumfa WBSS otrajā sezonā ir arī Muhameda Ali trofejas ieguvējs.

Latvijas bokseris ringā pēdējo reizi devās pirms vairāk nekā gada, kad 2020. gada 26. septembrī pieveica Junielu Dortikosu. Kā portālam "Delfi" pastāstīja Brieža treneris Dmitrijs Šiholajs, tad garā pauze nav nākusi par sliktu. "Mairis šobrīd izskatās lieliski. Ar veselību arī viss ir kārtībā, nedrīkst sūdzēties," teica Šiholajs. To apstiprināja arī cits Latvijas bokseris Ričards Bolotņiks, kurš arī ir Šiholaja audzēknis un trenējas kopā ar Briedi. "Viss super, viss ideāli, nekādas traumas," raidījumā "Spried ar Delfi" pauda Bolotņiks.

Sākotnēji kā obligātais pretendents uz IBF čempiona jostu bija polis Mihails Česlaks, tomēr Brieža pārstāvjiem neizdevās vienoties viņu. Latvijas boksera Maira Brieža pārstāvis Raimonds Zeps skaidroja, ka neesot sapratis Česlaka promotera rīcību un pieļāva, ka viņi vienkārši neesot sapratuši, ko dara. IBF bija spiesta iesaistīties un diskvalificēt Česlaku no cīņas, atņemot viņam obligātā pretendenta statusu. Tāpēc Brieža pretinieks būs Manns, kurš IBF rangā ierindojas sestajā vietā.

Briedis cīņā pret Mannu ir pārliecinošs favorīts. Līdz šim Kazahstānā dzimušais Manns 18 cīņās guvis 17 uzvaras. No 2017. līdz 2019. gadam viņš bija WBO Internacionālais čempions, bet vienīgo zaudējumu piedzīvoja cīņā par Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) čempionu jostu, trešajā raundā ar tehnisko nokautu zaudējot Kevinam Lerenam. Šī Mannam būs tikai trešā reize profesionāļa karjerā, kad viņš cīnīsies ārpus Vācijas. Viņš tikai vienu reizi ir cīnījies pret kādu no rangu TOP 50 bokseriem, un tā bija cīņa pret Lerenu. Savā pēdējā boksa mačā Manns 2020. gada jūnijā trešajā raundā nokautēja citu Vācijas bokseri Radu Rašidu.

Raidījumā "Spried ar Delfi" gan Bolotņiks, gan cīņu sporta pārzinātājs Jānis Eisaks piektdien prognozēja, ka Brieža un Manna duelis noslēgsies priekšlaicīgi, un latvietis līdz septītajam raundam būs ticis līdz uzvarai.

Savukārt Manna treneris Vitālijs Bots pirms cīņas sacīja, ka visiem bokseriem, kuri sver gandrīz 100 kilogramus, ir iespēja uzveikt savus pretiniekus. "Briedis ir tikai cilvēks, un ticu, ka Arturam tas ir pa spēkam," teica Vācijas boksera treneris. Viņš sagaida, ka cīņa būs tehniska, bet kā Manna priekšrocību minēja viņa kāju darbības un izjūtas ringā.



Pirms gaidāmās cīņas Brieža svars bija 90 kilogrami. Viņš pirmajā cīņas preses konferencē septembrī atklāja, ka aizvadītā gada laikā bija gatavojies pāriet uz supersmago svara kategoriju un vienā brīdī viņa svars bija jau 104 kilogrami. Tomēr atgriezties iepriekšējā svarā neesot bijis grūti. Savukārt Manns pirms cīņas svēra 90,2 kilogramus.

Šīs cīņas uzvarētājam IBF čempiona josta būs jāaizstāv līdz 2022. gada aprīlim, un obligātais pretendents jau ir zināms – austrālietis Džejs Opetaija. Viņš ir aizvadījis 20 cīņas profesionālā boksera karjerā un visās ir uzvarējis, taču gandrīz visas cīņas notika Austrālijā. Viņam pieder divas otrā līmeņa jostas – WBO "Global" čempiona tituls un IBF Āzijas un Okeānijas čempiona tituls.

Sestdien pirms vakara naglas, kam dots nosaukums "Rumble in Riga", notiks arī deviņas "undercard" cīņas, kurās piedalīsies seši Latvijas bokseri. Pirmajā vieglajā svarā savu profesionāļa debiju piedzīvos Toms Limbēns, kurš cīnīsies ar baltkrievu Siarheju Krapšilu (4-31-2, 3 KO). Šajā pašā svarā cīnīsies Emīls Špīss (4-1, 2 KO) un ungārs Janošs Vass (18-25-2, 16 KO). Smagajā svarā cīņu aizvadīs Milans Volkovs (5-2-2, 4 KO), kura pretinieks būs Ermīns Advics no Bosnijas un Hercegovinas (12-9, 9 KO), bet pusvidējā svara kategorijā Sergejs Marčenko (1-0-1) spēkosies ar somu Ramusu Bergmanu (3-0, 1 KO). Vēl otrajā vidējā svarā Francis Rozentāls (6-0, 2 KO) tiksies ar Topiu Lepo no Somijas (4-0, 1 KO), savukārt vidējā svarā cīnīsies Jevgeņijs Aleksejevs (12-0, 7 KO) un soms Pāvels Semjonovs (25-18-2, 10 KO).