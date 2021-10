Briedis pārliecinoši nokautē Vācijas bokseri Mannu

Latvijas bokseris Mairis Briedis sestdienas vakarā "Arēnā Rīga" sekmīgi aizstāvēja savu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" čempionu jostas smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kg), trīs raundos pieveicot Vācijas sportistu Arturu Mannu.

Briedis tādējādi izcīnīja 28. uzvaru profesionālā boksera karjerā, un jau desmito panākumu ar nokautu.

Līdzjutēju mīlulis cīņu uzsāka pietiekami piesardzīgi, toties neizlaižot cauri blokam nevienu pretinieka sitienu. Gan pirmā, gan otrā raunda beigās gan Briedis veica pāris bīstamus uzbrukumus, otrajā raundā Mannam arī piespiežot uz brīdi pakrist.

Trešajam raundam Mannam vairs nepietika jaudas. Vācijas pārstāvis pārvarēja vēl vienu nokdaunu, bet drīz vien jau kārtējo reizi tika noguldīts uz grīdas. Manns centās piecelties, bet tiesnesis cīņu turpināt vairs neļāva.

Brieža pretiniekam šī bija 19. cīņa karjerā. Manns līdz šim bija izcīnījis 17 uzvaras, bet sestdien Rīgā piedzīvoja otro zaudējumu.

Mairis Briedis pēc cīņas: "Paldies līdzjutējiem, kas atnāca! Jūs esat fantastiski, esat tādi vienmēr. Neizbaudīju cīņu, bet esmu nosargājis jostu. Dodamies tālāk. Tālāk ceram uz čempionu jostu apvienošanu."

Mairis Briedis saglabā savu IBF un "The Ring" čempionu jostas!

Mairis Briedis ar savu pārliecinošo sniegumu apliecināja abu bokseru līmeņu dažādību. Līdzjutēji ar saucieniem "Mairi, Mairi" godina uzvarētāju.

Mairis Briedis izcīna uzvaru 3. raundā ar tehnisko nokautu.Mannam bija lielas grūtības ar Brieža piedāvāto cīņas tempu. Pēc latvieša uzbrukuma Mannam nekas cits neatlika, kā saiet klinšā. Briedis no tuvas distances izdarīja vairāku sitienu kombināciju, kas vēlreiz nosūtīja Mannu nokdaunā. Briedis turpināja strādāt un iespieda pretinieku trosēs. Manns saņēma sitienu ķermenī un vēlreiz bija nokdaunā. Viņš mēģināja piecelties, bet tiesnesis vairs neļāva turpināt cīņu. Mairis Briedis svin uzvaru trešā raundā ar tehnisko nokautu!

2. raunds.Briedis jau sāka biežāk atrast caurumus Manna blokā, tāpat viņam izdevās arī trāpījums ķermenī. Tad Briedis ar spēcīgu labo sitienu panāca Manna nokdaunu. Savukārt vācietim uzbrukumā neizdevās praktiski nekas.

1. raunds.Briedis cīņas sākumā darbojās izlūkojoši. Cīņas sākumā Manns aktīvi darbojās ar kājām, bet Briedis kontrolēja ringa centru. Raunda beigās Briedis jau izdarīja pāris labus uzbrukumus, bet Manns tā arī ne reizi neizsita cauri latvieša blokam.

Cīņa sākusies!

Pirms cīņas "Arēnā Rīga" sanākušie vienojās kopīgai Latvijas himnas nodziedāšanai. Atmosfēra šeit ir ļoti patīkama.

Ringā tiek izsaukts Arturs Manns!

Artura Manna treneris Vitālijs Bots: "Arturam ir potenciāls uzvarēt Briedi. Visiem bokseriem, kuri sver gandrīz 100 kilogramus, ir iespēja uzveikt savus pretiniekus. Briedis ir tikai cilvēks, un ticu, ka Arturam tas ir pa spēkam."

Brieža treneris Dmitrijs Šiholajs Mannu raksturoja kā sīkstu bokseri, kuram ir izturīga galva un kurš labi cīnās pie trosēm. "Viņam ir pieredze. Viņš trenējas Vācijā, un viņam ir šīs valsts boksa stils, kas mums, manuprāt, būs parocīgs. Taču boksā var gadīties visādi, tāpēc nedrīkst zaudēt koncentrāciju. Protams, var skatīties uz Maira pieredzi un tituliem. Mēs jau gribētu tik pārliecinošu uzvaru, kādu daudzi prognozē Mairim."

Jevgeņijs Aleksejevs un Pāvels Semjonovs izturēja visus astoņus raundus. Astotajā raundā Semjonovs pauda neapmierinātību ar “netīru” sitienu un sāka provocēt Aleksejevu. Pēdējā minūtē abi aktīvi izdarīja sitienus, mēģinot gūt uzvaru. Tomēr uzvarētāja noteikšanai bija vajadzīgi tiesnešu vērtējumi. Abi bokseri bija pārliecināti par uzvaru, taču ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu par uzvarētāju pasludināja Aleksejevu. Līdz ar to šajā boksa vakarā iesildošajās cīņās visi Latvijas pārstāvji izcīnīja uzvaras.

Jevgeņijs Aleksejevs un Pāvels Semjonovs darbībā.

Sācies piektais raunds cīņā starp Aleksejevu un Semjonovu. Šajā duelī dominē taktika. Iespējams, tāpēc ievērojami pieklususi arī publika.

Šobrīd arēnā ir neilga pauze pirms cīņas starp Jevgeņiju Aleksejevu (Latvija) un Pāvelu Semjonovu (Igaunija). Tas būs pēdējais notikums pirms vakara naglas – Maira Brieža uznāciena.

Soģi atzīst, ka Francis Rozentāls izcīnījis savu septīto uzvaru profesionālajā karjerā. Pagaidām bokseris turpina karjeru bez zaudējumiem.

Pirms Brieža un Manna cīņas ringā dosies vēl divi latvieši. Francis Rozentāls spēkosies ar somu Topiasu Lepo, bet Jevgeņijs Aleksejevs spēkosies ar Pāvelu Semjonovu no Igaunijas.

Divu supersmagsvaru cīņa noslēgusies. Deivids Spilmons no Francijas sešu raundu cīņā pēc punktiem pārspēja ukraini Bogdanu Miroņecu. Spilmons cīņu iesāka ļoti smagnēji, bet ar katru nākamo raundu viņš bija pārliecinošāks.

Bogdana Mironeca cīkstēšanās izpelnās dažu saukļus par labu Ukrainai.

Šī vakara sestajā cīņā Hārlems Jūbenks otrajā vieglajā svara kategorijā astoņu raundu cīņā pēc punktiem pieveica Niku Nakašidzi no Gruzijas. 12 cīņās Jūbenks zaudējumus vēl nav piedzīvojis

Līdzjutēji, kuri plāno apmeklēt cīņu, bet uz "Arēnu Rīga" vēl nav devušies, par rindām noteikti var neuztraukties. Pie ieejām ir pietiekami kluss. Rindas ir tikai dažu cilvēku garas.

Vairākiem cilvēkiem neizdevās iekļūt "Arēnā Rīga", jo viņiem nebija sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta. Ņemot vērā Latvijā noteiktos Covid-19 ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanai, pasākums tiek rīkots pēc zaļā drošības līmeņa un to var apmeklēt tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas.

Nākamajā cīņā ringā dosies slavenā Lielbritānijas boksera Kriss Jūbenka brālēns Hārlems Jūbenks, kurš savas karjeras 12. cīņā lūkos turpināt savu perfekto bilanci. Viņa pretinieks būs Nika Nakašidze no Gruzijas.

Šī vakara piektajā cīņā Latvijas bokseris Sergejs Marčenko sešu raundu atklātā un aizraujošā cīņā pēc punktiem pārspēja Rasmusu Bergmanu no Somijas, gūstot savu otro uzvaru profesionāļa karjeras trešajā cīņā.

Sergejs Marčenko var būt pateicīgs publikai. Aizvien biežāk līdzjutēji vienojas sauklim "Lat-vi-ja!". Milana Volkova cīņa notika relatīvā klusumā. Publika lēnām iesilst galvenajam notikumam...

Portāls "Delfi" ārpus "Arēnas Rīga" novēroja, ka pieci pret Covid-19 nevakcinēti cilvēki netika ielaisti tribīnēs. Kā to vairākkārt uzsvēris promouters Kalle Zauerlands, šis ir viens no pēdējiem, lielajiem masu pasākumiem Latvijā līdz 11. janvārim. Tiesa, to var apmeklēt tikai vakcinētie vai Covid-19 izslimojušie cilvēki.

Mairis Briedis uz šo cīņu esot lieliskā sportiskā formā, viņu arī nenomoka nekādi savainojumi. Viņš arī esot izsalcis pēc boksa. Ja Latvijas boksa zvaigzne šo cīņu izdosies uzvarēt, tad iezīmējas arī viņa nākamie pretinieki. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/brieza-nakamo-cinu-plans-izkristalizejas-uz-papira-viss-vienkarsi.d?id=53676569

"Arēnas Rīga" gaiteņos mēļo, ka uz cīņu nopirktas apmēram 4000 biļetes. Skaidrs, ka to gan grūti pārbaudīt. Pirmo cīņu laikā diezgan tukšs ir arēnas trešais stāvs. Jau laikus bija manāma dzīvība vairākās no ložām, bet pamazām tiek aizpildītas vietas pirmā stāva tribīnēs.

"Arēnā Rīga" jau sācies boksa vakars, kam dots nosaukums "Rumble in Riga". Pirmās četras cīņas jau aizvadītas, un Latvijas bokseri spējuši izcīnīt uzvaras. Toms Limbēns savā profesionāļa debijā pirmajā vieglajā svara kategorijā pieveica Siarheju Krapšilu no Baltkrievijas, bet Emīls Špīss sakāva Janošu Vasu no Ungārijas. Brīdi vēlāk smagajā svarā Milans Volkovs ar tehnisko nokautu uzvarēja Ermīnu Adviču no Bosnijas un Hervegovinas.

Latvijas bokseris Mairis Briedis gatavs aizvadīt savas karjeras 28. cīņu, un viņa pretinieks būs Vācijas bokseris Arturs Manns. Briedis šajā duelī aizstāvēs savu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnālā "The Ring" čempionu jostas. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/briedis-parliecinosa-favorita-loma-lukos-nezaudet-cempiona-jostu-mannam.d?id=53685117