Briedis pret Glovacki – cīņa par čempionu tituliem, vietu finālā un, iespējams, karjeras turpināšanu

Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis sestdien vēlu vakarā "Arēnā Rīga" aizvadīs Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) pusfināla cīņu pret poli Kšištofu Glovacki, un šajā duelī abi sportisti lūkos iegūt arī Pasaules boksa padomes (WBC) un Pasaules boksa organizācijas (WBO) čempionu jostas smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kg).

Tāpat sestdien Rīgā risināsies otrs WBSS pusfināla duelis starp kubieti Junieru Dortikosu un amerikāni Endrū Tabiti. Paredzēts, ka Dortikoss un Tabiti ringā dosies pulksten 23:15, bet Briedis un Glovackis - stundu vēlāk. Pirms abām vakara centrālajām cīņām ar citu Latvijas bokseru līdzdalību notiks iesildošās cīņas. Portāls "Delfi" visa vakara garumā piedāvās teksta tiešraidi no notikumiem "Arēnas Rīga" ringā.

Gan Briedis, gan Glovackis iepriekš savās karjerās bijuši pasaules čempioni. Briedis no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada janvārim bija WBC čempionu jostas īpašnieks, bet Glovacka īpašumā no 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada septembrim bija WBO čempionu josta. Zīmīgi, ka abi bokseri savus titulus izcīnīja dueļos pret Vācijas pārstāvi Marko Huku, bet tos zaudēja ukrainim Oleksandram Usikam. Gaidāmajā cīņā vienam no bokseriem izdosies apvienot abus titulus.

Sākotnēji bija paredzēts, ka šī cīņa notiks 2019. gada sākumā, tomēr WBSS bija finansiālas problēmas, kad aizgāja viens no investoriem. Bija vajadzīgs laiks, lai atrisinātu visas naudas problēmas, tāpēc cīņa tika pārcelta uz 15. jūniju. Šī pauze Briedim bija ļoti noderīga, un viņš beidzot varēja savest kārtībā savu veselību. Pēc pusotra gada pārtraukuma Briedis esot pilnībā izveseļojies un gatavs doties ringā. Viņš preses konferencē pirms cīņas atzina, ka gatavošanās notika ar citādāku treniņu procesu, kā arī psiholoģiskais noskaņojums bija daudz labāks. Pirms iepriekšējās cīņas Briedis bija daudz saspringtāks, jo toreiz viņš zināja, ka traumētais elkonis un plecs cīņu pret Noelu Mikaeljanu padarīs ļoti sarežģītu. Neraugoties uz šīm nopietnajām problēmām, WBSS ceturtdaļfinālu izdevās pārvarēt.

Briedim šī ir otrā iespēja iekļūt WBSS finālā un apvienot WBC un WBO čempionu jostas. Pagājušā gada janvārī latvietis aizvadīja fantastisku cīņu pret Usiku, taču piedzīvoja zaudējumu pēc tiesnešu sadalītajiem punktiem. Viņš atkārtoti uzsvēris, ka viņam ir dota otra iespēju, kuru viņš negrib palaist garām.

Arī šai cīņai Briedis gatavojās trenera Dmitrija Šiholaja vadībā, bet ar latvieti atsāka strādāt viņa pirmais treneris Vasīlijs Čerņigovs, kā arī fizioterapeits Agris Freija. Čerņigova, kurš zināms kā labs boksa tehnikas treneris, atgriešanās Brieža komandā precīzi sasaistās ar to, ko viņš teica ziemā, kad tika izziņota cīņa Rīgā: "Sāku boksu apgūt no jauna. Iepriekš lielu uzmanību pievērsu fiziskajiem treniņiem, bet piemirsām par pašu boksu. Tagad sākam pievērst uzmanību boksam. Stilu nemainīsim, vienkārši fizisko sagatavotības treniņu daudzumu nedaudz samazināsim, jo bokss iepriekš treniņos noplaka."

Čerņigovs Briedim esot kā otrais tēvs, līdz ar to viņi viens otram uzticas un pazīst viens otru līdz dziļākajām niansēm. Bokseris atzina, ka trenera atgriešanās komandā viņam devusi emocionālu pacēlumu. "Šo notikumu varu salīdzināt ar pasaku par Sprīdīti. Es paceļoju pa pasauli un sapratu, ka nekur nav tik labi kā mājās," trenera atgriešanos raksturoja Briedis.

Glovackim šī cīņa varētu būt pagrieziena punkts karjerā. Kā viņš maijā stāstīja intervijā žurnālam "Sporta Avīze", tad sestdien varētu izšķirties, vai viņš turpinās karjeru. "Vai nu celšos atkal uz augšu, nonākšu atkal tuvāk pie titula un pašas elites, vai arī kritīšu, un šoreiz kritiens var sanākt uz neatgriešanos. Neko nepārspīlējot, teikšu, ka uz Rīgu braukšu ar domu - vai nu visu, vai neko."

Arī Glovackis pārvarējis grūtu posmu savā dzīvē. Ja Briedim iepriekš labāko sniegumu traucēja parādīt fiziskā veselība, tad polis vietējiem medijiem neslēpa, ka viņš savas laulības šķiršanas laikā esot bijis depresijā, nespējot domāt par boksa ringu, bet gan par gaidāmo tiesas zālē. Šobrīd viņš ir atguvies no notikušā un esot lieliskā sportiskajā formā.

Briedis cīņai gatavojās Latvijā, bet Glovackis treniņnometnes laikā bija Spānijā un Lielbritānijā. Polis darbojās trenera Fjodora Lapina vadībā un atzina, ka viņš esot izstrādājis A plānu, B plānu, C plānu. "Nevaru atklāt cīņas scenāriju, bet varu atklāt tās uzvarētāju – tas būs Kšištofs Glovackis," WBSS preses dienestam teica Glovackis.

Glovackis gaidāmo cīņu salīdzināja ar lielisku karu, uz ko Briedis atbildēja, ka nevēlētos veikt salīdzinājumu ar karu. "Es nevēlos ne arvienu karot. Tā būs spilgta un skatāma cīņa," ierasti ieturēts bija Briedis.

Joprojām pastāv iespēja, ka Rīgā varētu notikt cīņa arī par trešo čempionu jostu. WBSS galvenais rīkotājs Kalle Zauerlands stāstīja, ka vēl tiek kārtoti visi nepieciešamie dokumenti, lai Tabiti un Dortikoss cīnītos par Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) jostu. Ja neizdosies paspēt nokārtot formalitātes, tad IBF josta tiks izcīnīta WBSS finālā.

Iesildošajās cīņās sestdien ringā kaps vairāki Latvijas sportisti Ričards Bolotņiks, Mārcis Grundulis, Jevgeņijs Aleksejevs un Nikolajs Grišuņins. Bolotņiks ceturtdien atzina, ka iesildošajās cīņās izdosies parādīt labu sniegumu un iesildīt publiku, lai tā būtu gatava pilnā sparā atbalstīt Briedi.