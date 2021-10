Brieža komanda pēc uzvaras turpina šaubīties par turpmākām cīņām Latvijā

Latvijas bokseris Mairis Briedis un viņa pārstāvji pēc sestdien izcīnītas uzvaras pār Vācijas pārstāvi Arturu Mannu pauda prieku par "Arēnā Rīgā" sanākušo līdzjutēju atbalstu, taču pieturējās pie pirms cīņas izteiktajām bažām, ka šī varētu būt sportista pēdējā cīņa Latvijā.

Ziņots, ka Mairis Briedis sestdien pārliecinoši izrēķinājās ar Arturu Mannu, trešajā raundā tiesnesim pārtraucot cīņu pēc kārtējā Brieža nokauta.

Lai gan Brieža promouteram Kallem Zauerlandam vēl nav precīzu datu, viņš izteica minējumu, ka "Arēnā Rīga" bija ieradušies vairāk nekā 5000 skatītāju. Šis skaitlis noblāvo salīdzinājumā ar iepriekšējām Brieža cīņām, taču publika sestdien patiešām bija diezgan skaļa.

"Jūs paši redzējāt, kas notika arēnā," preses konferencē izteicās Briedis. "Lai gan tā nebija pilna, likās, ka tā ir pārpildīta. Biju sailgojies pēc šīm sajūtām. Tā ir viena no lielā boksa sastāvdaļām, un iemesls, kāpēc tu to dari. Tāpēc, ka gribi savā veidā apvienot šo mazo valsti, Latviju. Pats galvenais, ka šajā brīdī mēs esam tik vienoti kā nekad. Tā tam arī jāpaliek."

"Ilgi nebijām boksējuši. Protams, ka pieļāvām dažas tehniskas kļūdas. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka pēc iespējas ātrāk būs cīņas, lai mēs vairs nepieļautu tādas kļūdas," izteicās bokseris.

Viņa atziņai pievienojās treneris Dmitrijs Šiholajs, kurš atzina, ka dažas lietas Briedim jāpilnveido. Taču kopumā speciālists bija priecīgs par izpildīto plānu sākotnēji izmantot iespējas pretuzbrukumos, bet ar laiku kāpināt tempu, lai Mannam cīņa kļūtu sarežģītāka.

Tūlīt pēc uzvaras Latvijas sportists ringā izteicās, ka cīņu nav izbaudījis. Briedim tika vaicāts, vai šādu sajūtu nav veicinājis viņa mērogiem pārāk viegls pretinieks.

"Pretinieks nebija man par vieglu. Es nevaru sevi salīdzināt ar Taisonu. Taisons vienmēr visus pirmajā raundā lika gar zemi. Mēs ļoti labi gatavojāmies šai cīņai, ļoti daudz ieguldījām. Mēs ar treneri veltījām savu laiku, es – savu spēku, finanses. Ar ģimenēm mēs netikāmies, jo dzīvojām atsevišķi. Mēs ieguldījām lielu darbu trīs mēnešu garumā," rezultāta cēloni izcēla Briedis.

Vaicāts par nākamo cīņu, Briedis paraustīja plecus un pauda gatavību no savas puses sagatavoties pret jebkuru pretinieku un jebkurā svara kategorijā. Viņš norādīja, ka tas būs Zauerlanda lēmums. Pats promouters pauda pārliecību, ka nākamgad gaidāmas lielas cīņas.

"Šī skaistā IBF pasaules čempiona josta pieprasa obligāto pretendentu. Jau pirms šīs cīņas tas bija nepieciešams, bet mums bija nelielas problēmas. Trīs mēnešus centāmies vienoties ar Polijas bokseri Česlaku," par likstām šovasar atgādināja Zauerlands.

"Obligātais pretendents tagad ir Džejs Opetaja no Austrālijas. Tā būtu lieliska cīņa. Viņš ir aizcīnījies līdz šādai situācijai. Kā sportists, Mairis to respektē. Tas ir obligāts izaicinājums, tāpēc to jāpieņem. Lielais jautājums, vai pirms tam nenotiktu jostu apvienošana, kas atceltu šo cīņu. Skaidrs, ka favorīts uz to ir Lorenss Okolijs no Apvienotās Karalistes. Šobrīd notiek sarunas ar abiem. Jautājums ir – kurš nāktu pirmais. Pieņemu, ka viens no viņiem būs nākamais pretinieks," skaidroja promouters.

Visvairāk laika preses konferencē gan aizņēma jautājumi par Brieža iespējamo atgriešanos Latvijā. Jau pirms cīņas Zauerlands apgalvoja, ka šī būs Brieža pēdējā cīņa Latvijā, tādējādi pietiekami pārsteidzot pašu bokseri. Mairis Briedis arī sestdien neslēpa, ka šādu izteikumu nebija gaidījis.

"Man tas bija tāds pārsteigums. Protams, ka negribētos, lai tā būtu. Kas notiek "Arēnā", tas nenotiek nekur. Bet mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram stāvēt uz vietas. Skatīsimies, redzēsim. Tas arī nav atkarīgs no manis. Man jāsagatavojas cīņai, jāiziet ringā un jāparāda fantastisks bokss," noteica Briedis.

"Noteikti izskatās, ka nākotne ir ārzemēs," savu viedokli sniedza Zauerlands, kurš minēja, ka organizēt vēl vienu cīņu Latvijā nebūtu finansiāli izdevīgi. "Kā promouteram, man jāsaka, ka noteikumi šajā valstī, manuprāt, ir absurdi. Es neesmu politiķis, esmu promouters. Taču jautājums nav pat par ierobežojumiem, bet par valdības nodotajām ziņām. Tās veido apjukumu. Šobrīd neesmu ieinteresēts šeit atgriezties. Mēs dosimies uz Lielbritāniju, Austrāliju, Vāciju."

"Ļausim viņiem sakārtot savus mēslus, un mēs atgriezīsimies," piebilda promouters, kurš izteica neizpratni par Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem neesošo iespēju ierasties Latvijā ar Lielbritānijā iegūtu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. Briedis sava promoutera garo atbildi papildināja ar izsaucienu "Kalli par prezidentu!", par savu repliku pasmejoties.

Sportista menedžeris Raimonds Zeps pieminēja, ka savu lomu spēlē ne tikai emocionālā puse, bet arī likumdošana. Līdz 11. janvārim izsludinātā ārkārtējā situācija liedz Briedim doties ringā pietiekami drīz. Boksera komanda nevēlas, lai Briedis nākamreiz cīnītos vien aprīlī vai maijā, uzsvēra Zeps.

Pats bokseris noslēgumā veica aicinājumu klātesošajiem žurnālistiem: "Esiet aktīvāki, uzdotiet vairāk jautājumus, sagatavojiet savus mājas darbus. Tas tikai jums būs pluss, un būs vairāk, ko rakstīt."

Mairis Briedis sestdien izcīnīja 28. uzvaru profesionālā boksera karjerā, un jau desmito panākumu ar nokautu. Savukārt Arturam Mannam tas bija otrais zaudējums 19 cīņu laikā.

Portāls "Delfi" piedāvāja preses konferences video tiešraidi.