Brieža un Dortikosa cīņa varēja notikt Latvijas Nacionālajā operā

Aizvadītajā nedēļā Minhenē notikušais Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) finālmačs starp Latvijas bokseri Mairi Briedi un Kubas pārstāvi Junieru Dortikosu varēja arī norisināties Rīgā, Latvijas Nacionālās operas ēkā, taču to liedza Latvijas valdības uzstādītie Covid-19 drošības noteikumi, sarunā ar Latvijas žurnālistiem pirmdien klāstīja WBSS rīkotājs Kalle Zauerlands.

Brieža un Dortikosa cīņai sākotnēji bija jānotiek Rīgā, 21. martā, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ notikums divreiz tika pārcelts. Vispirms WBSS to bija atlikusi līdz maijam, joprojām cerot cīņu organizēt "Arēnā Rīga". Savukārt pirms risinājuma sporta notikumu aizvadīt "Plazamedia Broadcasting Center" televīzijas studijā Minhenē, WBSS vadība vasarā apmeklēja Rīgu, apsverot dažādas iespējamās cīņas norises vietas Latvijas galvaspilsētā.

"Maijā mums nācās atcelt plānoto cīņu "Arēnā Rīga", jo tas vairs vienkārši nebija reāli," sarunā ar Latvijas žurnālistiem stāstīja Kalle Zauerlands. "Taču turpinājām vērtēt situāciju, un vasarā vēlreiz ierados Latvijā uz četrām piecām dienām un personīgi klātienē izvērtēju citas potenciālās cīņas norises vietas, ieskaitot Latvijas Nacionālo operu."

Zauerlands kā iespējamo lokāciju apsvēris arī vietu Rīgā, ko funkcionārs dēvēja par "centrālo tirgu", bet viņš nevēlējās konkrēti apstiprināt, vai patiešām tā šis tirgus oficiāli saucams. Savukārt cīņa "Arēnā Rīga" ar mazāku skatītāju skaitu tribīnēs nebūtu izskatījusies pievilcīgi.

"Taču tad mēs saskārāmies ar Latvijā pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem. No cilvēcīgās puses jāsaka, ka Latvijā šovasar paveikts lielisks darbs, ar slimību Latvijā inficējies neticami mazs cilvēku skaits. Taču no mūsu kā promouteru puses šos valsts lēmumus nevarēja savienot ar fināla rīkošanu. Tagad Latvijā no Eiropas Savienības (ES) valstīm var ieceļot tikai, ja tiek ievērota pašizolācija, un mūsu gadījumā tā neattiektos uz bokseriem vien, bet uz tehnisko komandu un darbiniekiem," par sarežģījumiem, kuri WBSS nepatraucēja Vācijā, stāstīja Zauerlands.

WBSS rīkotājam tika vaicāts, vai viņš arī kādreiz nākotnē apsvērtu organizēt cīņu Latvijas Nacionālās operas ēkā. Zauerlands neslēpa, ka viņam personīgi šāda iespēja ļoti patikusi.

"Esmu pārliecināts, ka nākotnē būs iespēja tur sarīkot Brieža cīņu. Tā ir patiešām lieliska ēka, un es priecājos, ka no manas vasaras vizītes Latvijā bija vismaz kāds labums. Tā ir vēsturiska ēka, taču reizē arī tehnoloģiski augstā līmenī aprīkota. Tā pilnīgi noteikti spētu uzņemt supersērijas finālu. No mūsu puses nekādas kritikas nebija. Tā man personīgi būtu bijusi pirmā izvēle, kur rīkot Brieža-Dortikosa cīņu. Beigu beigās gan tas nebija mans lēmums, taču kā proumoters saku, ka biju sajūsmā, iztēlojoties Brieža cīņu šajās telpās un vizuālajā noformējumā," aizrautīgi stāstīja WBSS rīkotājs.

Zauerlands arī nosmēja, ka parasti operas nozares pārstāvji nav sajūsmā par sadarbību ar boksa pasauli. Taču pieredze Latvijā radījusi pozitīvu iespaidu par iespējamu sadarbību nākotnē, jo Latvijas Nacionālās operas pārstāvji bijuši draudzīgi.

Jau vēstīts, ka Mairis Briedis sestdien WBSS finālā pārspēja kubieti Junielu Dortikosu un izcīnīja Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju. Tāpat latvietis ieguva Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionu jostu un žurnāla "The Ring" titulu.