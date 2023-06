Bronza Latvijas pārim arī Eiropas čempionātā 10 dejās jauniešiem

Slovākijā notikušajā Eiropas čempionātā 10 dejās (5 Standartdejas +5 Latīņamerikas dejas) 16-18 gadus vecajā jauniešu grupā rīdzinieki Ričards Krīviņš un Marija Golubeva sasniedza finālu un izcīnīja bronzas medaļu 27 pāru konkurencē, informē Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) preses sekretārs Ivars Bācis.

Daudzcīņā jeb desmit dejās atšķirībā no individuālajām programmām – Standartdejām un Latīņamerikas dejām – valsti pārstāv viens pāris. Uz Eiropas čempionātu 10 dejās saskaņā ar LSDF noteikumiem kā parasti dodas valsts čempionāta otrais pāris. Līdz ar to Latviju Slovākijas pilsētā Košicē pārstāvēja sudraba medaļas ieguvēji Ričards Krīviņš un Marija Golubeva no Daces deju skolas.

Ričards ar Mariju, kuri 2022. gadā uzvarēja pasaules čempionātā 10 dejās junioru konkurencē, debijā Eiropas čempionātā jauniešu grupā nostartēja ļoti atzīstami. Viņi ne tikai sasniedza fināla sešinieku, bet līdzīgā cīņā ar tuvākiem konkurentiem spēja iekļūt trijniekā un nopelnīt medaļu. Standartdejās Latvijas pāris ļoti līdzvērtīgā duelī ar Kajetanu Tiegeļski/Veroniku Minkovu (Polija) uzrādīja otro rezultātu. Tango, Fokstrotā un Kvikstepā apsteidzot, bet divās dejās – Lēnajā valsī un Vīnes valsī – piekāpjoties poļiem.

Latīņamerikas (LA) dejās Polijas dejotāji par otro vietu spraigi cīnījās ar Adrianu Hernandezu/Emīliju Ulčinaiti (Spānija), iegūstot otrās vietas visās piecās Latīņamerikas dejās un tiekot pie sudraba medaļām kopvērtējumā. Ričardam ar Mariju LA dejās ceturtais rezultāts, taču Sambā un Džaivā viņiem izdevās apsteigt Spānijas dejotājus un iegūt trešo vietu. Gan tas, gan arī Hernandeza/Ulčinaites divas piektās vietas ST dejās palīdzēja Latvijas pārim kopvērtējumā nostiprināties bronzas medaļu pozīcijās.

Uzvarot visās desmit dejās, par Eiropas čempioniem kļuva galvenie favorīti Stefans Padurariju/Malina Konstandače no Rumānijas, kuri 2022. gada novembrī Salaspilī kļuva par pasaules vicečempioniem.

Iepriekš informējām, ka pagājušajā nedēļas nogalē Vācijā pasaules čempionātā junioriem (14-15 g.) 10 dejās trešo vietu ieguva Jegors Prokins/Poļina Karimova. Savukārt Senioriem II (45 g. un vecāki) bronza tika Gatim un Jūlijai Simsoniem.