'Celtnieks' noraidījumu bagātā spēlē liedz jūrmalniekiem paveikt pārsteigumu

Gandrīz sensāciju "SynotTip" handbola virslīgā sagādāja "Jūrmalas Sports", kas savā laukumā uzņēma "Celtnieks Rīga" komandu. Lai gan favorīti šajā spēlē bija "Celtnieks Rīga" handbolisti, jau no spēles pirmajām minūtēm laukumā norisinājās sīva cīņa, un nevienai no komandām neizdevās atrauties vairāk nekā ar divu vārtu starpību. Lai gan vēl septiņas minūtes pirms spēles beigām "Jūrmalas Sports" bija vadībā, tomēr veiksmīgāk spēles galotni nospēlēja "Celtnieks", kopumā uzvarot ar rezultātu 36:34, ziņo Latvijas Handbola federācija (LHF).

Spēles sākumā "Celtnieks Rīga" handbolisti izvirzījās vadībā, tomēr spēles 21. minūtē pēc veiksmīga Ulda Zariņa metiena jūrmalniekiem izdevās "noķert" pretiniekus un izlīdzināt rezultātu (11:11).

Principā neizšķirts rezultāts uz tablo saglabājās līdz pat pirmā puslaika beigām, jo nevienai no komandām neizdevās atrauties. Pat, ja kāda no komandām nonāca vadībā ar vienu vārtu pārsvaru, pretinieki jau drīz vien izlīdzināja rezultātu. Jūrmalniekiem pirmā puslaika noslēgumā pāris sekundes līdz laika beigām izdevās gūtu izlīdzinošos vārtus, un līdz ar to pirmais puslaiks noslēdzās neizšķirti ar rezultātu 17:17.

Arī otrajā puslaikā spēle bija ļoti sīva, atkal nevienai no komandām neizdevās nokļūt pārliecinošā vadībā. Vienlaikus spēle palika asāka, un, ja pirmajā puslaikā abas komandas kopā nopelnīja vien trīs noraidījumus (divi Jūrmalai un viens "Celtniekam"), tad otrajā puslaikā abas komandas statistiku papildināja ar astoņiem noraidījumiem (seši Jūrmalai, divi "Celtniekam").

Noraidījumu daudzums izvērtās par sliktu "Jūrmalas Sports" handbolistiem, jo tieši puslaika otrajā daļā, kad izšķīrās spēles liktenis, "Jūrmalas Sports" nopelnīja visus otrā puslaika noraidījumus.

Arī sarkanās kartītes šajā spēlē netrūka. 40. minūtē pēc asas spēles aizsardzībā, kas pretinieku spēlētājam lika piezemēties ar muguru pret zemi, pirmo diskvalifikāciju spēlē saņēma "Celtnieks Rīga" spēlētājs Toms Popens. Savukārt 48. minūtē "Jūrmalas Sports" spēlētājs Ivars Grīnbergs jau pēc tiesnešu svilpes izpildīja metienu no sešu metru līnijas, kas trāpīja "Celtnieks Rīga" vārtsargam Laurim Ozoliņam tieši pa seju.

Trešo diskvalifikāciju spēlē saņēma Uldis Zariņš, kurš spēles 55. minūtē, cenšoties apturēt malas spēlētāju no brīva metiena izdarīšanas, pārkāpa noteikumus, tādējādi liekot spēlētājam ļoti smagi piezemēties.

Iespējams, tieši šis noraidījums kopā ar spēles diskvalifikāciju izšķīra spēles likteni, jo šajā brīdī "Jūrmalas Sports" spēlētāji laukumā palika vien četratā – trīs laukuma spēlētāji un vārtsargs. Tas apgrūtināja uzbrukumu.

Rezultatīvākie spēlētāji mājinieku rindās bija Dairis Adamaitis, kurš guva desmit vārtus, Uldim Zariņam – septiņi, bet Uldim Vilsonam – seši vārti. "Celtnieks Rīga" uzvaru ar 14 vārtiem kaldināja leģionārs Aļaksejs Haisa, sešus precīzus metienus izdarīja Artis Kurmēns, bet Rihards Leja un Arturs Kļaviņš guva pa trīs vārtiem.

Pēc šīs noraidījumiem bagātās spēles abas komandas "SynotTip" handbola virslīgas turnīra tabulā saglabā līdzšinējās pozīcijas, attiecīgi, "Celtnieks Rīga" otro ar deviņām uzvarētām spēlēm un piedzīvotu vienu zaudējumu, bet "Jūrmalas Sports" trešo ar trīs uzvarām, vienu neizšķirtu un četriem zaudējumiem.