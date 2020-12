Ceturtdaļmiljons naudas balvās - valdība apstiprina sportistu prēmēšanu par sasniegumiem

Valdība piešķīrusi 251 893 eiro Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), lai apbalvotu sportistus par izciliem sasniegumiem 2019.gada nogalē un 2020.gadā.

Naudas balvu kopējais apmērs ir 294 579 eiro, no kuriem 42 686 eiro tiks izmaksāti no IZM budžeta līdzekļiem, bet 251 893 eiro nepieciešams piešķirt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Saskaņā ar Sporta likumu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.

Valdības rīkojumā iekļauta virkne sportistu, viņu treneru un ārstu. Balvas šogad paredzēts piešķirt Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Kendijai Aparjodei un Kristeram Aparjodam, kā arī Andrim Šicam un Jurim Šicam par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē.

Katram no minētajiem sportistiem piešķirtas naudas balvas 12 806 eiro apmērā.

Sportistu Aparjodu un Šicu treneriem Mārtiņam Rubenim, Sandrim Bērziņam, Kristapam Mauriņam un Danielam Fogelim piešķirti 4354 eiro, savukārt minēto sportistu trenerim Mihailam Arhipovam piešķirti 3330 eiro, sportistus apkalpojošajam sporta darbiniekam Kasparam Konrādam - 2049 eiro, sporta darbiniecei Zanei Krūzei - 768 eiro, bet sporta darbiniekiem Agrim Potašam un Oskaram Urbanovičam - 1024 eiro.

Vēl 12 806 eiro naudas balvas, iekļaujot 2619 eiro nodokļu samaksai, piešķirs Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) sportistiem Oskaram Ķibermanim un Matīsam Miknim par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu bobslejā divniekiem.

Abu sportistu trenerim Sandim Prūsim lēma piešķirt 6403 eiro, trenerim Jānim Ozolam - 3201 eiro, sporta darbiniekam Jānim Kaupem - 1281 eiro, bet sporta darbiniekam Viesturam Pērkonam - 1921 eiro.

Savukārt LBSF sportistam Martinam Dukuram par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu skeletonā piešķirs 28 458 eiro. Dukura trenerim Dainim Dukuram plānots piešķirt 7115 eiro, trenerim Mihailam Arhipovam - 2846 eiro, bet trenerim Jānim Krūmiņam un Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam - 2134 eiro.

Naudas balvu lēma piešķirt arī LBSF sportistam Tomasam Dukuram par Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu skeletonā - 8537 eiro apmērā. Viņa trenerim Dainim Dukuram piešķirs 2134 eiro, Arhipovam - 854 eiro un Krūmiņam - 640 eiro. Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Lešenkovam lēma piešķirt 640 eiro.

Vēl naudas balvu piešķirs Latvijas Biatlona federācijas sportistam Andrejam Rastorgujevam par Eiropas čempionātā biatlonā izcīnīto otro vietu sprinta distancē - 8537 eiro apmērā. Sportista trenerim Pēram Ūlavam Treterūdam un Rastorgujevu apkalpojošajiem sporta darbiniekiem Reinim Karsūnovam, Ilmāram Bricim un Mārim Čakaram valdība lēma piešķirt naudas balvu 1067 eiro apmērā.

Vienlaikus Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Elvim Veinbergam par Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu skeletonā piešķirs naudas balvu 5123 eiro apmērā, bet viņa trenerim Gintam Dzērvem - 2561 eiro apmērā.

Naudas balvu lēma piešķirt arī Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Gintam Bērziņam par Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu vieniniekā, piešķirot nauda balvu 8538 eiro apmērā. Viņa trenerim Zintim Šaicānam piešķirs 1366 eiro, trenerim Pēterim Cīmanim - 896 eiro, trenerim Jānim Ozoliņam - 683 eiro, trenerim Aivaram Kalniņam - 512 eiro un trenerei Ingrīdai Amantovai - 256 eiro.

Bērziņu apkalpojošajai sporta darbiniecei Annai Orlovai rosinās piešķirs naudas balvu 213 eiro apmērā, sporta darbiniecei Zanei Krūzei - 213 eiro, bet Mārtiņam Lozberam - 128 eiro apmērā.

Balvu plānots piešķirt arī Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Kasparam Rinkam un Ardim Liepiņam par Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu divniekā. Katram plānots piešķirt naudas balvu 3842 eiro apmērā.

Abu sportistu trenerim Šaicānam rosināja piešķirt 1229 eiro lielu naudas balvu, bet trenerim Cīmanim - 807 eiro, trenerim Ozoliņam - 615 eiro, Kalniņam - 461 eiro, Amantovai - 231 eiro. Abus sportistus apkalpojošajām sporta darbiniecēm Orlovai un Krūzei piešķirs 192 eiro katrai, bet Lozberam - naudas balvu 115 eiro apmērā.

Vienlaikus 2305 eiro lielu naudas balvu rosināja piešķirt Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistēm Justīnei Maskalei, Viktorijai Ziediņai un Elizabetei Zvilnai par Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu kamaniņu stafetē.

Sportistu Ziediņas un Zvilnas trenerim Šaicānam lēma piešķirt naudas balvu 737 eiro apmērā, Cīmanim - 484 eiro, Ozoliņam - 369 eiro, Kalniņam - 277 eiro un Amantovai - 138 eiro apmērā. Abas sportistes apkalpojošajām sporta darbiniecēm Orlovai un Krūzei piešķirs 115 eiro katrai, bet Lozberam - naudas balvu 69 eiro apmērā.

Naudas balvu 8538 eiro apmērā plānots piešķirt arī Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par Eiropas čempionātā svarcelšanā U-21 izcīnīto pirmo vietu. Viņa trenerim Eduardam Andruškevičam paredzēta naudas balva 4269 eiro apmērā.

Savukārt Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Elīnai Ievai Vītolai, Eduardam Ševicam-Mikeļševicam un Lūkam Krastam par pasaules junioru čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu stafetē paredzēts piešķirt naudas balvu 3842 eiro apmērā.

Minēto sportistu trenerim Šaicānam piešķirs naudas balvu 1844 eiro apmērā, Cīmanim - 1210 eiro, Ozoliņam - 922 eiro, Kalniņam - 692 eiro, Amantovai - 346 eiro, bet sporta darbiniecēm Orlovai un Krūzei - 288 eiro, kā arī Lozberam - 173 eiro apmērā.

Par izciliem sasniegumiem plānots apbalvot arī Latvijas Volejbola federācijas sportistes Varvaru Brailko un Aneti Namiķi, piešķirot viņām katrai 6403 eiro. Meitenes rosināja apbalvot par Eiropas čempionātā pludmales volejbolā U-20 izcīnīto pirmo vietu.

Abu sportistu trenerim Rihardam Finsteram paredzēta naudas balva 5443 eiro apmērā, bet viņas apkalpojošajam sporta darbiniekam Dināram Zāģeram - 960 eiro apmērā.

Savukārt Latvijas Cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par 2019.gada Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu brīvajā cīņā valdība lēma viņai piešķirt 5122 eiro. Sportistes treneriem Armandam Zvirbulim un Lubovai Kopilovai lūdza piešķirt 854 eiro lielu naudas balvu katram, bet Grigorjevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam - 854 eiro.

Visbeidzot balvu aicināja piešķirt arī Latvijas Skrituļslidošanas federācijas sportistam Mikam Zvejniekam par 2019.gada pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu milzu slalomā, piešķirot viņam 8538 eiro lielu naudas balvu. Balva 2134 eiro apmērā paredzēta arī sportista trenerei Janai Zvejniecei un sporta darbiniekam Raivo Zvejniekam.

Vienlaikus IZM skaidro, ka no saņemtās naudas balvu summas jāsedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums - 23% no summas, kas pārsniedz 1423 eiro, un balvas saņēmējam to jāsedz pašam no saņemtās naudas.