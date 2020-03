'Covid-19': Latvijas Antidopinga birojs darbu turpina ar papildu piesardzību

Latvijas Antidopinga birojs turpina pārbaužu veikšanu, īstenojot papildu piesardzības pasākumus, aģentūrai LETA atklāja biroja direktors Mārtiņš Dimants.

Saistībā ar "Covid-19" vīrusa izplatību, noteikti ierobežošanas pasākumi, kuru dēļ teju visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, apstājusies sporta dzīve. Antidopinga organizācijas, kas pārbauda sportistus viņu reālajā atrašanās vietā, gan turpina savu darbu.

"Attiecībā uz kontrolēm, tiek īstenoti īpaši papildu piesardzības pasākumi. Tas ietver personīgo higiēnu un dažādus dezinfekcijas līdzekļus. Mums ir informācija par katru no sportista atrašanas vietām, un birojs turpina testēšanu, ņemot vērā arī to, ka atlēti ir atgriezušies no skartajām teritorijām. Veicam piesardzības pasākumus un katru gadījumu izvērtējam atsevišķi. Tas, protams, prasa lielāku piepūli," skaidroja Dimants.

Ārpussacensību pārbaudes palikušas tajā pašā līmenī. Kā uzsver Dimants, olimpiskās sezonas gatavošanās periods ir process, kurā ļoti svarīgi ir pārbaudīt sportistus.

"Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sadarbības organizācija "International Testing Agency" ir izdevusi īpašas prasības, ar kurām katrai antidopinga organizācijai ir jāstrādā. Protams, ka tas ir izaicinājums un, iespējams, kādi testi būs jāpārliek uz vēlāku laiku vai tuvāk olimpisko spēļu sākumam. Testēšanai ir jānotiek, un sportistiem nav atcelta prasība sniegt informāciju par savām atrašanās vietām," teica Dimants.

Rīgas lidosta pusnaktī no 16. uz 17. martu atcēla praktiski visus reisus, Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sportistiem, apgrūtinot atgriešanos dzimtenē. Vairāki pašmāju atlēti palikuši ārzemēs vai arī saskārušies ar grūtībām ceļā uz Latviju.

"Gadījumos, kad sportists ceļo, viņam ADAMS sistēmā ir iespēja norādīt īpašu sadaļu "Travel". Tādā gadījumā viņam jāuzrāda nakts mītne, kurā viņš būs pieejams. Starptautiskā testēšana nav atcelta, un jebkurš no mūsu augsta līmeņa sportistiem var tikt testēts. Ļoti rūpīgi sekojam līdzi, kāda ir situācija. Ierobežojumi ir visdažādākie un piesardzības pasākumi jāievēro. Arī WADA Atlētu komisija norādījusi, ka, neatkarīgi no šīs situācijas, visi gatavojas olimpiskajām spēlēm un viņiem ir tiesības startēt godīgā vidē. Antidopinga iestādēm šobrīd ir liels izaicinājums," stāstīja Dimants.

Arī Latvijas Antidopinga komisijas administrācija ievēro piesardzības pasākumus, pēc iespējas vairāk strādājot attālināti.

"Strādājam ar visiem iespējamajiem digitālajiem risinājumiem, piemēram, sanāksmes organizējam "Skype" konferenču veidā. Ir elektroniska dokumentu apstrādes sistēma un e-pasti. Tas ļauj mums maksimāli īstenot piesardzības pasākumus. Esmu noteicis iekšējās prasības attiecībā uz higiēnu un saskarsmi starp darbiniekiem. Varam turpināt savas funkcijas un tās īstenot maksimālā piesardzības režīmā," atzīmēja Dimants.

Latvijas Antidopinga birojs atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16 .novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā.