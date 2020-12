Dainis Krištopāns ceļā pēc vēl viena Čempionu līgas kausa

2019. gada EHF Čempionu līgas "Final4" turnīrs Ķelnē kļuva par Daiņa Krištopāna zvaigžņu stundu – viņš Skopjes "Vardar" rindās kļuva par Čempionu kausa ieguvēju, tika atzīts par labāko spēlētāju savā pozīcijā un kļuva par visas Čempionu līgas sezonas otro rezultatīvāko spēlētāju. Pirmdienas vakarā – tagad jau Parīzes "Saint Germain" komandas rindās – ludzānietis atkal spēlēs EHF Čempionu līgas "Final4" pusfinālā un pulksten 19.00 atkal pretī stāsies FC "Barcelona", ziņo Latvijas Handbola federācija (LHF).

Latvijā šo spēli būs iespējams vērot tiešraidē interneta televīzijas portālā "EHF TV".

Covid-19 pandēmijas dēļ aizvadītās sezonas četru labāko komandu finālturnīrs Ķelnes "Lanxess Arena" laukumā risināsies tikai pašā gada izskaņā. Pusfinālos plkst. 19.00 vispirms tiksies PSG un FC "Barcelona" (Francijas čempions pret Spānijas čempionu), bet tad plkst. 21.30 THW "Kiel" un "Telekom Veszprem" (Vācijas čempions pret Ungārijas čempionu).

Pirms pusotra gada Dainis Krištopāns arī spēlēja pusfinālā pret FC "Barcelona", toreiz Skopjes komanda atspēlēja septiņu vārtu deficītu un uzvarēja ar rezultātu 29:27, bet Krištopāns guva desmit vārtus, un tā droši vien joprojām ir viņa labākā spēle Čempionu līgā. Taču tā sezona ir līdz šim labākā Daiņa karjerā. Finālā "Vardar" toreiz ar 27:24 pārspēja "Telekom Veszprem" komandu. Teorētiski ir iespējams arī fināla atkārtojums...

PSG jauno sezonu iesāka smagnēji (īpaši Čempionu līgā), turklāt no komandas sastāva savainojuma dēļ uz ilgāku laiku izkrita viena no tās lielākajām zvaigznēm Nikolā Karabatičs. Tagad komandas sniegums ir pārliecinošāks un saturīgāks nekā sezonas sākumā, taču vai ar to būs gana, lai pieveiktu FC "Barcelona", kas jaunās sezonas Čempionu līgā ir vienīgā komanda bez zaudētiem punktiem?

Tiesa, pirms pusotra gada "Vardar" arī nebija favorīts pusfinālā pret FC "Barcelona". Ja Katalonijas klubs jau deviņas reizes (rekords) ir ieguvis Čempionu kausu un jau 16. reizi spēlēs pusfinālā, tad PSG pagaidām tikai vienreiz bija finālā – 2017. gadā ar 23:24 zaudēja Skopjes "Vardar" komandai (vēl bez Krištopāna).

FC "Barcelona" rindās ir septiņi spēlētāji, kas uzvarējuši Čempionu līgā, bet PSG rindās tādi ir trīs (bez Krištopāna vēl spānis Virans Moross – tajā skaitā uzvarēja arī ar FC "Barcelona" 2015. gadā – un vārtsargs francūzis Vensāns Žerārs – 2018. gadā ar "Montpellier").

"Par spēles iznākumu ļoti grūti spriest. Var būt visādi, bet katrā ziņā gan es, gan komanda cītīgi gatavojāmies un šodien cīnīsimies par uzvaru", komentē Dainis Krištopāns. "Ielidojām jau vakar, fiziski jūtos labi, viss kārtībā. Šobrīd turpinām gatavoties, un vakarā jau jāspēlē."

Vācijas un Ungārijas čempionu duelī favorītu arī "uz papīra" noteikt ir grūtāk. Šosezon abas komandas jau tikās savā starpā Čempionu līgas 2021. gada sezonas grupu turnīrā un nospēlēja neizšķirti – 31:31. Vespremas komandai savainojuma dēļ no sastāva izkrita dānis Rasmuss Lauge, Ķīles komandā savukārt joprojām savainojuma dēļ nespēlē Nikola Biliks, pozitīva Covid-19 testa dēļ nebūs viena no aizsardzības balstiem čeha Pāvela Horāka un dāņa Magnusa Landina, zem jautājuma ir spēles diriģenta horvāta Domagoja Duvnjaka un Runes Dāmkes piedalīšanās.

Ķīles komanda Čempionu kausu ir ieguvusi trīs reizes (pēdējo reizi 2012. gadā), bet Vespremas komanda četras reizes spēlēja finālā un visas četras reizes zaudēja.

Pusfinālu uzvarētāji otrdien tiksies finālmačā par Čempionu kausu, bet zaudētāji spēlēs par 3. vietu.

Autors: Anatolijs Kreipāns