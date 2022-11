Dobeles 'Tenax' handbolisti EHF Eiropas kausā nepārvar otro kārtu

Latvijas čempionvienība Dobeles "Tenax" svētdien Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas kausa izcīņas otrās kārtas otrajā spēlē piedzīvoja neveiksmi ar četru vārtu starpību, kas neļāva nodrošināt vietu nākamajā sacensību kārtā.

Dobelnieki viesos ar rezultātu 25:29 (12:15) piekāpās Čehijas vienībai Plzeņas "Talent", divu maču summā zaudējot ar 56:57.

Astoņus vārtus Latvijas komandas labā guva Emīls Kurzemnieks, vēl piecus pievienoja Oskars Arājs, bet Antonam Šuleiko izdevās pārspēt pretinieku vārtsargu četras reizes. Pretinieku rindās astoņus vārtus guva Tomāšs Nejdls.

Sestdien pirmajā savstarpējā mačā "Tenax" svinēja uzvaru ar 31:28.

Pagājušajā sezonā Čehijas komanda EHF Eiropas kausa izcīņā spēja aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam, kurā spēļu summā piekāpās Alingsas HK no Zviedrijas.

Iepriekšējā sezonā dobelnieki no EHF Eiropas kausa spēlēm izstājās trešajā kārtā. Otrajā kārtā divu spēļu summā komandai izdevās pārspēt Mogiļevas "Masheka" komandu (22:27 un 34:25) no Baltkrievijas. Savukārt trešās kārtas pretiniekus Grieķijas komandu Saloniku AOK apspēlēt neizdevās nevienā no divām spēlēm - 24:29 un 25:28.

Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas kausa ieguvējiem kļuva Norvēģijas klubs "Naerbo IL", kas finālā pieveica Rumānijas vienību Baja Mares "Minaur".