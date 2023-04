Dobeles "Tenax" komanda svētdien Pelvā izcīnīja Baltijas Handbola līgas (BHL) bronzas medaļas, šajā turnīrā tiekot pie pirmās godalgas, savukārt par čempioni tika kronēta mājiniece "Serviti" komanda ar latvieti Artūru Meikšānu sastāvā.

Spēlē par trešo vietu dobelnieki ar rezultātu 27:26 (16:14) pārspēja Viļņas "Šviesa".

Lietuvas komandai pēdējā sekundē bija iespēja izraut neizšķirtu un turpināt maču, taču vārtsargs Artūrs Kuģis liedza pretiniekiem panākt 27:27.

Ar sešiem gūtiem vārtiem Latvijas vienībā atzīmējās Ņikita Pančenko, piecus precīzus metienus pievienoja Nils Kreicbergs, bet četrreiz pretiniekus pārspēja Linards Usāns. Lietuviešiem astoņus vārtus guva Karolis Blivs.

Finālspēlē Pelvas handbolisti ar rezultātu 27:24 (15:11) guva virsroku pār "Viljandi".

Čempioniem ar sešiem gūtiem vārtiem atzīmējās Alfrēds Timmo, bet Meikšāns maču pabeidza bez metieniem pa vārtiem. Pretiniekiem ar desmit nekļūdīgiem raidījumiem izcēlās Hendriks Kokss.

Sestdien pusfinālos "Tenax" ar 22:23 piekāpās "Viljandi", bet "Šviesa" ar 35:36 atzina mājinieces "Serviti" pārākumu.

Pamatturnīrā dobelnieki ieņēma otro vietu savā apakšgrupā, bet ceturtdaļfinālā divu maču summā ar 54:52 pārspēja Klaipēdas "Dragūnas"

Šosezon BHL piedalās piecas komandas no Igaunijas, četras – no Lietuvas un trīs – no Latvijas.

Sacensības grupu turnīrā notika divās apakšgrupās, katrai ar katru spēlējot divus apļus un astoņām komandām iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Baltijas handbola līga pastāv kopš 1993. gada. Līgas pastāvēšanas laikā tajā spēlējušas ne tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas, bet arī Somijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas klubi un pat Grenlandes vienības.