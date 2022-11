Dobeles 'Tenax' handbolisti uzvar EHF Eiropas kausa otrās kārtas pirmajā spēlē

Latvijas čempionvienība Dobeles "Tenax" sestdien Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas kausa izcīņas otrās kārtas pirmajā spēlē uzvarēja ar trīs vārtu pārsvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dobelnieki viesos ar rezultātu 31:28 (15:13) pārspēja Čehijas vienību Plzeņas "Talent" no Čehijas, ar kuru svētdien spēkosies vēlreiz, uzvarētājai divu maču summā iekļūstot nākamajā kārtā.

Pa sešiem vārtiem Latvijas komandā guva Ņikita Pančenko un Linards Usāns, abiem izpildot pa astoņiem metieniem. Pretiniekiem 11 vārtus guva Ziemeļmaķedonijas handbolists Nikola Kosteski.

Pagājušajā sezonā Čehijas komanda EHF Eiropas kausa izcīņā spēja aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam, kurā spēļu summā piekāpās Alingsas HK no Zviedrijas.

Iepriekšējā sezonā dobelnieki no EHF Eiropas kausa spēlēm izstājās trešajā kārtā. Otrajā kārtā divu spēļu summā komandai izdevās pārspēt Mogiļevas "Masheka" komandu (22:27 un 34:25) no Baltkrievijas. Savukārt trešās kārtas pretiniekus Grieķijas komandu Saloniku AOK apspēlēt nevienā no divām spēlēm - 24:29 un 25:28.

Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas kausa ieguvējiem kļuva Norvēģijas klubs "Naerbo IL", kas finālā pieveica Rumānijas vienību Baja Mares "Minaur".