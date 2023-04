Dobeles 'Tenax' handbolisti zaudē Baltijas līgas pusfinālā

Dobeles "Tenax" komanda sestdien Pelvā piedzīvoja neveiksmi Baltijas Handbola līgas (BHL) finālčetrinieka turnīra pusfinālā un dienu vēlāk cīnīsies par bronzas godalgām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dobeles vienība ar rezultātu 22:23 (9:12) piekāpās "Viljandi" no Igaunijas.

Latvijas komandas labā četrus vārtus guva Oskars Arājs, bet vēl pa trīs precīziem metieniem padevās Egilam Politeram, Linardam Usānam, Nilam Aivim Miķelsonam un Kārlim Krūmiņam.

Uzvarētāju rindās ar septiņiem vārtiem izcēlās Hendriks Kekss.

Otrā pusfinālā Artūra Meikšāna pārstāvētā Pelvas "Serviti" ar rezultātu 36:35 (21:16) uzvarēja Viļņas "Šviesa", nodrošinot rīt cīņu par čempiontitulu. Latvijas handbolists šajā mačā izcēlās ar vienu precīzu metienu, kamēr rezultatīvākais ar astoņiem vārtiem bija Jurgens Roba.

Svētdien duelis par bronzu paredzēts pulksten 13, bet cīņa par zeltu sāksies pulksten 15.30.

Pamatturnīrā dobelnieki ieņēma otro vietu savā apakšgrupā, bet ceturtdaļfinālā divu maču summā ar 54:52 pārspēja Klaipēdas "Dragūnas"

Šosezon BHL piedalās piecas komandas no Igaunijas, četras – no Lietuvas un trīs – no Latvijas.

Sacensības grupu turnīrā notika divās apakšgrupās, katrai ar katru spēlējot divus apļus un astoņām komandām iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Baltijas handbola līga pastāv kopš 1993. gada. Līgas pastāvēšanas laikā tajā spēlējušas ne tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas, bet arī Somijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas klubi un pat Grenlandes vienības.