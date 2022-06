Drāma ūdenī: pasaules čempionātā trenere izglābj sinhrono peldētāju

Pasaules čempionātā ūdens sporta veidos trešdien visu pasauli šokēja notikumi ar laimīgām beigām – sinhronās peldēšanas individuālo sacensību laikā ūdenī paģība amerikāniete Anita Alvaresa, kuru izglāba viņas trenere.

Trešdienas vakarā Budapeštā pasaules čempionātā ūdens sporta veidos risinājās sinhronās peldēšanas individuālo sacensību fināls. 25 gadus vecā Alvaresa jau bija izpildījusi praktiski visu savu programmu, kad pazuda zem ūdens. Viņas trenere Andrea Fuentesa uzreiz saprata, ka kaut kas nav labi. Tā kā glābēji neko nemanīja, tad viņa uzreiz metās ūdenī un izvilka Alvaresu virs ūdens.

Kopīgiem spēkiem Alvaresu izdevās izvilkt no baseina un viņai uzreiz tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība. Sportistei esot pie samaņas, viņa piesardzības nolūkos tika nogādāta slimnīcā. Alvaresas dzīvībai briesmas nedraud, tomēr viņai tiks veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu notikušā iemeslus. Ja mediķi ļaus un sportiste būs gatava, viņa piektdien varētu piedalīties ASV izlases rindās sinhronās peldēšanas komandu sacensību finālā.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn