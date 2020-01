Dude: spēle pret Vāciju mums būs kā fināls

Latvijas vīriešu handbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā cīņā pret Vāciju centīsies demonstrēt savu labāko spēli, atzīst valstsvienības kapteinis Ingars Dude.

Mačs sāksies plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam TV6. Portāls "Delfi" piedāvās mača teksta tiešraidi.

Latvijai izredzes sasniegto otro posmu ir tikai teorētiskas. Lai to paveiktu, Vācija jāuzvar ar desmit vārtu pārsvaru un jācer uz labvēlīgu rezultātu grupas otrā spēlē.

"Tas būs ļoti grūti. Pirmkārt, jau būs ļoti grūti uzvarēt Vāciju, turklāt šodien nejūtamies īsti labi, jo vakar zaudējām svarīgu maču. Viss ir iespējams, bet, reāli skatoties, Vāciju uzvarēt būs grūti. Rītdien spēlēsim savu labāko spēli - tas mums būs kā fināls. Skatāmies uz priekšu. Vakardiena ir vakardiena, un viss ir beidzies. Jāskatās uz nākamo dienu," turnīra rīkotāji citē Dudes teikto.

"Esam pētījuši viņu video, bet pirmdien būs jāspēlē ļoti, ļoti labi, un visam būs jābūt augstākajā līmenī, lai mēs 60 minūtes varētu spēlēt pret tādu komandu kā Vācija," uzsver Dude.

Abas komandas savā starpā tikās arī 2012.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kurā latvieši vāciešiem zaudēja ar 18:36 un 22:32.

"Mājās zaudējām ar lielu starpību, taču tā bija viena no pirmajām spēlēm pret tāda līmeņa komandām. Otrais mačs bija viena no sezonas pēdējām spēlēm un mēs spēlējām labāk, taču tik un tā zaudējām ar daudz vārtiem," atceras Dude.

Latvijai šī ir debija Eiropas čempionāta finālturnīrā.

"Esmu lepns par savu komandu un valsti - tas ir patriotisms. Tas ir kas īpašs. Tās ir emocijas, no sirds.Tu spēlē par sevi, savu ģimeni un valsti. Tas ir īpašs brīdis," uzsver Latvijas izlases kapteinis.

Dude iegājis vēsturē kā Latvijas izlases pirmais vārtus guvējs Eiropas čempionātā finālturnīrā.

"Pēc spēles par to nedaudz domāju. Arī Latvijā žurnālists pēc spēles rakstīja: "Viņš Latvijai guva vēsturē pirmos vārtus". Tas ir ļoti īpaši un esmu par to laimīgs, bet pats svarīgākais ir, ka komanda ir šeit un kopā izbauda to prieku. Tas bija ļoti garš un smags ceļš, lai mēs šeit nonāktu," stāsta Dude.

Jau ziņots, ka Latvija savā pirmajā Eiropas čempionāta mačā ar 22:33 piekāpās Spānijai, bet otrajā mačā ar 24:32 atzina Nīderlandes pārākumu. Daudzās kļūdas liedza pacīnīties par mazāku deficītu spēlē pret Spāniju un uzvaru mačā pret Nīderlandi.