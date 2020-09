Duplantiss Dimanta līgas sezonu noslēdz nepārspēts

Pasaules rekordists kārtslēkšanā Armands Duplantis piektdien Dohā svinēja uzvaru Dimanta līgas vieglatlētikā sezonas pēdējās sacensībās.

20 gadus vecais Dunplantiss šajā sezonā uzvarējis visās 16 sacensībās, kurās piedalījās, turklāt viņš laboja pasaules rekordus kā telpās, tā stadionā.

Piektdien uzvarai zviedram pietika ar pārvarētiem 5,82 metriem, kas ir par 33 centimetriem mazāks rezultāts nekā pagājušajā nedēļā labotajam pasaules rekordam. Ar šādu pašu rezultātu pirmajā trijniekā bija amerikānis Sems Kendrikss un francūzis Reno Lavilenjē, taču viņi 5,82 metru atzīmi pārvarēja ar vairāk mēģinājumiem nekā Duplantiss.

Tikmēr 800 metros sievietēm ar sezonas labāko rezultātu pasaulē - viena minūti un 57,68 sekundēm - uzvarēja kenijiete Faita Kipjegona, kura no tuvākajām sekotājām atrāvās tad, kad līdz finišam bija palikusi apmēram ceturtdaļa no distances. Otrās vietas ieguvēja Estere Gerrero no Spānijas viņai zaudēja 1,54 sekundes.

Savukārt 100 metru sprintā sievietēm nepārspēta bija olimpiskā čempione Eleine Tompsone-Hireha. Jamaikietes finiša laiks bija 10,87 sekundes, bet 0,34 sekundes lēnāka bija kotdivuāriete Marī Žozē Talū.

Jauns formāts tika iemēģināt sieviešu tāllēkšanas sacensībās - pēc piecām sērijām sestajā cīņu turpināja tikai trīs labāko rezultātu īpašnieces, turklāt iepriekš lēktie attālumi tika anulēti. Finālā ar 6,91 metru tālu lēcienu uzvarēja ukrainiete Marina Beha-Romančuka, 6,68 metri bija nigērietei Esei Brumei, bet 6,55 metri - zviedrietei Hadi Sagnijai. Pirmajā piecās sērijās gan labākais rezultāts - 6,85 metri - bija zviedrietei.

Covid-19 pandēmijas dēļ šosezon Dimanta līgas kalendārā bija astoņas sacensības, turklāt sportisti necīnījās par kopvērtējuma punktiem un nenotika seriāla finālsacensības.