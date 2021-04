Eiropā atsākas jāšanas sporta sacensības

Eiropā atsākušas jāšanas sporta sacensības, kas tika apturētas marta sākumā dēļ bīstamā EHV-1 vīrusa neiroloģiskās formas izplatības. Sacensībās "CSI2* Zielona Gora" Polijā ar diviem zirgiem J'adore Van't Voortveld un Cerosino nedēļas nogalē startēja arī vadošais Latvijas konkūrists Kristaps Neretnieks, informēja Latvijas Jātnieku federācija.

Pirmajā sacensību dienā Neretnieks ar ķēvi J'adore Van't Voortveld lielā apļa maršutā uzvarēja, bet "Grand Prix" maršutā ar šo pašu ķēvi ieguva 9.vietu.

"Starptautiskās sacensības beidzot ir atsākušās un par to ir liels prieks, kā arī liela vēlme braukt un piedalīties - mums jau bija viena liela un neskaidrībām pilna pauze Covid-19 ierobežojumu dēļ, tagad ceram, ka jaunu piespiedu pārtraukumu nebūs. Paši starti šoreiz nebija tie veiksmīgākie, uzvarējām tikai pirmajā dienā 1,40 m maršrutu, kas arī nebija reitinga ieskaites maršruts, tikai tāds iesildošais lielā apļa maršruts, ko mums sanāca uzvarēt, jo bija ērti ar J'adore izjāt mierīgi un pagriezt tā, kā neviens cits nevarēja vai nemācēja - tur mums bija tāda priekšrocība, tāpēc mēs viegli to maršrutu vinnējām. Otrās dienas reitinga maršrutu īstenībā izjāju labi, tikai mazliet riskēju uz priekšpēdējo šķērsli un nogāzām, tā būtu piedodama kļūda," par pirmo divu dienu startiem saka Kristaps Neretnieks.

""Grand Prix" lecu ar diviem zirgiem un ar abiem pieļāvu kļūdas, par ko esmu ar sevi ļoti neapmierināts. J'adore nedaudz citādāk saregulēju iemauktus, kā rezultātā viņai bija spiediens no sāna uz zobu un viņa nevarēja koncentrēties uz šķēršļiem pārlekšanas maršrutā, viņa nogāza tikai dēļ diskomforta ar iemauktiem, dēļ manas kļūdas un palikām 9.vietā. Ar otru zirgu Cerosino pieļāvu kļūdu "Grand Prix" pamatmaršrutā uz pēdējo šķērsli. Tagad man ir daudz ko pārdomāt līdz nākamajām sacensībām jau šajā nedēļas nogalē Vācijā," stāsta Neretnieks.

Jāšanas sporta sacensības Eiropā atsākušās pēc sešu nedēļu pārtraukuma, kad marta sākumā Starptautiskā Jātnieku federācija tās apturēja dēļ bīstama zirgu herpes vīrusa EHV-1 neiroloģiskās formas izplatības, šobrīd sacensības notiek, tomēr tiek ievērti papildu drošības noteikumi arī zirgu veselības kontrolē.

"Šobrīd stingrāk pārbauda veterināros sertifikātus par zirgu pārvietošanos, tas gan nav nekas jauns, tie vienmēr bijuši nepieciešami. Papildus sacensībās, kur piedalās lielāks zirgu skaits, prasa katram zirgam negatīvu PCR testu, kas mums ļoti sadārdzina dalību sacensībās, testa izmaksas vienam zirgam ir 250 eiro. Sportisti cer, ka FEI šo nosacījumu drīz atcels, jo vīrusa uzliesmojums, kas bija Spānijā, Valensijā, ir veiksmīgi ierobežots un jauni uzliesmojumi pēdējā mēneša laikā nav bijuši, izskatās, ka situācija ir stabila un droša," saka Neretnieks.

"Tas, ka visai komandai, kas ierodas sacensību norises vietā ir jābūt negatīviem Covid-19 testiem, jau ir ierasta lieta, tāpat jāvalkā maskas. Katra sacensību vieta, katrs organizators gan dažādi izturas pret nosacījumu ievērošanu - vienā vietā tie vairāk tiek kontrolēti, citā mazāk," stāsta sportists.